电热水壶积满水垢难清洗？专家教4步天然去渍法 「免死力刷」零难度焕然一新

家中的电热水壶日日用，底部经常积聚一层顽固水垢。专家教只需掌握4步天然去渍法，利用一种平价神物，就能令电热水壶陈年水垢自动溶解剥落。

专家教4步天然去渍法 「免死力刷」电热水壶

家事达人陈映如在其Facebook专页发文指，由于水质关系，电热水壶使用日子久了，难免会积聚一层污垢，看起来相当碍眼。不过毋须过分担心，这类水壶内的污垢类型其实非常「单纯」，绝大部分只是水垢。她分享一个极简单的清洗法，只需跟足以下4个步骤，就能让满布陈年水垢的电热水壶瞬间焕然一新：

4步去除电热水壶水垢

1.调配柠檬酸+水

首先，在电热水壶内注入冷水直至满水线，以每1公升的冷水，加入1大汤匙的柠檬酸。

2.加热并静置浸泡

开电源将加入了柠檬酸的水彻底煮滚，水滚自动熄掣后，只需将其静置浸泡约1至2小时，这个浸泡过程能让柠檬酸自动溶解水垢。

3.再次煮水冲洗

浸泡完毕后，将壶内混有水垢的污水倒掉。为了彻底清走残留的柠檬酸，请重新注入一壶干净的清水，并再次将水煮滚。

4.排水完成清洁

当清水煮滚后，将水完全倒掉，整个水壶的清洁工作便大功告成。

陈映如亦提醒，如果水垢比较厚，可将浸泡时间延长。清洁完成后，若打算暂时收起水壶，务必确保内部完全干燥。清洗时应顺便检查壶盖的防漏胶圈，若发现胶圈已经老化或出现龟裂，必须尽快更换全新零件。

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电热水壶散发金属味恐危害健康？

除了水垢，不少人亦察觉到电热水壶用久了会带有金属味。根据本港消委会资料，香港城市大学生物及化学系林汉华教授表示，在保持高温的情况下，食水长时间与热水壶接触，异味迁移到食水的问题可能会较明显。如食水中的锑、铜、锰、铁、铅或锌等金属物质浓度较高，有机会令食水带有「金属」异味。此外，热水壶内部的金属组件（如发热位置和金属内壁）随日常使用可能出现生锈情况，亦是令食水有「金属」味的元凶。

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消委会教4招清除水壶异味

可以如何去除难闻的异味？消委会提出了以下4个方法：

在正式使用电热水壶前，可先注入清水煮滚以彻底冲洗水壶，倾倒热水后可重复上述步骤数次。 按厂商指示放入经稀释及隔渣的柠檬汁或白醋浸泡数小时去除异味。 如发现电热水壶异味问题持续，则建议停用。 使用若干时间后，若发现有水垢沉积和黏附在水壶内壁及底部，亦可以上述方法处理改善情况。

资料来源：家事达人陈映如、消委会

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