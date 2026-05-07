Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

洗衣粉落越多越好？快洗模式非万能？ 专家拆解5大洗衫坏习惯 附正确清洗方法

食用安全
更新时间：16:03 2026-05-07 HKT
发布时间：16:03 2026-05-07 HKT

洗衣5大坏习惯 衣服愈洗愈脏 专家警告：洗衣粉过多反致皮肤病
副标：快洗模式非万能 口袋杂物恐毁洗衣机 即睇正确清洗方法

 

即看洗衫5大坏习惯 专家警告越洗越脏 随时洗出皮肤病

 

洗衣粉落越多越好？快洗模式非万能？ 专家拆解5大洗衫坏习惯 附正确清洗方法

 

落多啲洗衣粉会更干净？所有衫裤通通用「快洗」模式？原来全部大错特错。洗衫看似简单又平常，但原来用错方法，随时引发皮肤痕痒、过敏，甚至令细菌滋生，损害健康，分分钟快洗衣机损坏，随时得不偿失！

洗衫5大坏习惯 你中了多少个？

英国洗衣服务公司Laundryheap行政总裁Deyan Dimitrov曾接受访问时指出，许多人日常使用洗衣机的方法存在严重谬误，不但令衣物越洗越脏，更可能缩短洗衣机寿命，增加额外开支。以下是5个最常见的洗衣坏习惯，你中了多少个？

 

坏习惯1：洗衣粉用量过多

不少人以为「落得越多，洗得越干净」，但事实恰恰相反。Deyan Dimitrov解释，过量洗衣粉会残留在衣物纤维上，这些残留物反而更容易吸附污垢，令衣服愈洗愈脏。建议每次洗衣只需3/4匙洗衣粉，已足够应付一般衣物。

坏习惯2：永远只用同一种洗衣模式

很多人贪方便，不论清洗甚么衣物都一律选用「快洗」模式。然而专家指出，水温设定应取决于衣物种类：

  • 毛巾、床上用品：应使用温水或60°C高温，有助杀灭细菌、病菌及真菌。
  • 棉质、羊毛衣物：宜用较低水温，避免衣物褪色或缩水。

【同场加映】洗衣机用完关盖易沦为霉菌温床！即学5招防霉保养 1个习惯港人最常犯

坏习惯3：清洗前忘记清空口袋

口袋内的纸巾若被遗忘，清洗后纸屑会黏满整机衣物，甚至跌入排水管造成堵塞。而钥匙、硬币等金属物品虽未必在清洗中损坏，但可能刮伤洗衣机玻璃门或滚筒，同样有机会堵住排水系统。

坏习惯4：一次过塞入太多衣服

为节省时间而将大量衣物一并清洗，实属常见错误。当洗衣机超负荷运作，洗衣粉无法均匀接触每一件衣物，清洁效果大打折扣。长期超载更会加速机件磨损，缩短洗衣机寿命。

坏习惯5：忽视洗衣机的异常警号

若洗衣时发出奇怪噪音、飘出异味，不少人仍选择「用到坏为止」。专家强调，这些警号正是机器即将故障的先兆，若不正视，最终可能完全无法运作，届时维修或更换费用不菲。

【同场加映】女子洗衣混用多种清洁剂惨中毒！洗衣液+消毒液都中招？中医教3招安全防毒

正确洗衣小贴士

  • 每次洗衣后打开机门通风，防止细菌滋生
  • 定期清洗洗衣机滚筒及过滤网
  • 分类洗涤：深浅色分开，不同物料用不同水温
  • 衣物量不超过滚筒容量的八成

洗衣看似简单，但细节决定健康与机器寿命。从今天起改掉这些坏习惯，让衣物真正回复洁净，皮肤自然远离过敏痕痒。

 

资料来源：《Express》

延伸阅读：消委会测试10款洗衣干衣机 Miele表现全能、惠而浦/西门子性价比最高 同获4星评级

---

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧
旅游
22小时前
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
保温杯未坏都要换？日本大厂教2大检查指标 忌用1种清洁剂清洗
食用安全
8小时前
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
01:57
宝达邨双尸｜男死者疑钝物杀妻后上吊亡 8年前丧子 离婚「不归路」感绝望
突发
4小时前
秀茂坪宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
01:57
宝达邨七旬离婚夫妇倒毙单位 警改列谋杀及自杀
突发
7小时前
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
「等一齐执笠啦！」买笔嫌贵咒骂文具舖 罕见引大批零售店老板洗版控诉：香港实体零售已成笑话？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
初级大人必学！香蕉买返屋企唔好直接食？坊间实测赶走果蝇 靠呢个「平价神物」
食用安全
5小时前
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
18岁少女涉诱骗4网友到元朗荒郊劫财 2男女被逼自慰舔阴 少女与六旬的士司机否认抢劫4罪受审
社会
23小时前
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
富豪3000万Full Pay误买半山极凶宅 难用「经纪隐瞒」为由踢契 大律师教3招自保
楼市动向
10小时前
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
内地年轻人掀「毛坯房」热潮 90后医生只花1万装修 水泥墙变天然画板
家居装修
2026-05-06 15:05 HKT
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
79岁萧芳芳罕谈早逝博士爸爸 豁达面对遗传病 双耳失聪多年日夜受一情况折磨
影视圈
7小时前