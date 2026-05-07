洗衣5大坏习惯 衣服愈洗愈脏 专家警告：洗衣粉过多反致皮肤病

副标：快洗模式非万能 口袋杂物恐毁洗衣机 即睇正确清洗方法

即看洗衫5大坏习惯 专家警告越洗越脏 随时洗出皮肤病





洗衣粉落越多越好？快洗模式非万能？ 专家拆解5大洗衫坏习惯 附正确清洗方法

落多啲洗衣粉会更干净？所有衫裤通通用「快洗」模式？原来全部大错特错。洗衫看似简单又平常，但原来用错方法，随时引发皮肤痕痒、过敏，甚至令细菌滋生，损害健康，分分钟快洗衣机损坏，随时得不偿失！

洗衫5大坏习惯 你中了多少个？

英国洗衣服务公司Laundryheap行政总裁Deyan Dimitrov曾接受访问时指出，许多人日常使用洗衣机的方法存在严重谬误，不但令衣物越洗越脏，更可能缩短洗衣机寿命，增加额外开支。以下是5个最常见的洗衣坏习惯，你中了多少个？

坏习惯1：洗衣粉用量过多

不少人以为「落得越多，洗得越干净」，但事实恰恰相反。Deyan Dimitrov解释，过量洗衣粉会残留在衣物纤维上，这些残留物反而更容易吸附污垢，令衣服愈洗愈脏。建议每次洗衣只需3/4匙洗衣粉，已足够应付一般衣物。

坏习惯2：永远只用同一种洗衣模式

很多人贪方便，不论清洗甚么衣物都一律选用「快洗」模式。然而专家指出，水温设定应取决于衣物种类：

毛巾、床上用品 ：应使用温水或60°C高温，有助杀灭细菌、病菌及真菌。

：应使用温水或60°C高温，有助杀灭细菌、病菌及真菌。 棉质、羊毛衣物：宜用较低水温，避免衣物褪色或缩水。

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坏习惯3：清洗前忘记清空口袋

口袋内的纸巾若被遗忘，清洗后纸屑会黏满整机衣物，甚至跌入排水管造成堵塞。而钥匙、硬币等金属物品虽未必在清洗中损坏，但可能刮伤洗衣机玻璃门或滚筒，同样有机会堵住排水系统。

坏习惯4：一次过塞入太多衣服

为节省时间而将大量衣物一并清洗，实属常见错误。当洗衣机超负荷运作，洗衣粉无法均匀接触每一件衣物，清洁效果大打折扣。长期超载更会加速机件磨损，缩短洗衣机寿命。

坏习惯5：忽视洗衣机的异常警号

若洗衣时发出奇怪噪音、飘出异味，不少人仍选择「用到坏为止」。专家强调，这些警号正是机器即将故障的先兆，若不正视，最终可能完全无法运作，届时维修或更换费用不菲。

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正确洗衣小贴士

每次洗衣后打开机门通风，防止细菌滋生

定期清洗洗衣机滚筒及过滤网

分类洗涤：深浅色分开，不同物料用不同水温

衣物量不超过滚筒容量的八成

洗衣看似简单，但细节决定健康与机器寿命。从今天起改掉这些坏习惯，让衣物真正回复洁净，皮肤自然远离过敏痕痒。

资料来源：《Express》

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