福建女「榴梿配白酒」呼吸衰竭险亡 盘点7大相克饮食禁忌 3类人不宜进食

榴梿虽被誉为「水果之王」，口感浓郁且营养丰富，不过在食用榴梿时存在不少禁忌，甚至有致命风险。近日内地一名女子因在进食榴梿后饮酒，引发严重呼吸衰竭，险些送命。

福建女「榴梿配白酒」致急性呼吸衰竭

根据传媒报道，福建省一名女子早前与友人聚餐时，先后进食了两大块榴梿，并饮用约200毫升白酒。不久后，她出现颈部及面部大面积泛红，全身爆发荨麻疹。送院途中，该女子更出现胸闷、呼吸困难及意识模糊，血氧饱和度一度跌至78%的危险水平。经急症室医生诊断，确诊为「双硫仑样反应」引发的呼吸衰竭，所幸经抢救后脱离生命危险。

4大致命危机：化学毒性反应

医生及研究指出，榴梿配酒并非单纯的「上火」或过敏，而是化学毒性反应：

榴梿富含「含硫化合物」，会强烈抑制肝脏中「乙醛脱氢酶」的活性，其机理与「服用抗生素后饮酒」相似。 酒精代谢产生的乙醛无法及时被分解，导致在体内大量堆积，严重加重肝脏负担。 乙醛蓄积会导致心律不正、呼吸道痉挛，严重者可导致呼吸循环衰竭。 梿与酒皆属温热之物，同食会产生「火上加油」的效果，令体内极度燥热，引发暗疮、喉咙痛甚至出血情况。

医生及研究指出，榴梿配酒并非单纯的「上火」或过敏，而是化学毒性反应

盘点7大相克饮食禁忌

1. 忌配温热性食物

榴梿本身性质燥热，若再配合牛肉、羊肉或辛辣煎炸食物，等同「火上加油」。对于体质偏热、易生暗疮、痱滋或消化能力欠佳的人士，同吃会诱发严重的「上火」反应。

2. 不宜与荔枝、龙眼同食

荔枝与龙眼同属热性水果。若将多种热性水果集中进食，会令体内热气急升，容易引发肠胃不适或咽喉肿痛。

3. 酒精类饮品

榴梿中含有的化学物质（如二乙硫醚）会抑制肝脏分解酒精的速度，使人更容易醉酒及产生不适感，甚至可能引发潜在的代谢风险，故绝对不建议与酒同服。

4. 碳酸饮料（如可乐）

榴梿与可乐皆属于高糖食品。两者同吃会导致血糖水平在短时间内急剧飙升，引发强烈睡意；当血糖随后快速回落时，反而会诱发更明显的饥饿感，导致摄取过多热量。

5. 奶制品（如牛奶）

牛奶与榴梿均含有丰富的蛋白质。若同时大量摄取，肠胃需花更长时间消化，容易产生胃胀、腹痛甚至腹泻等消化不良征状。

6. 「果后」山竹

坊间流传吃完榴梿后吃山竹可「清热」，但科学研究显示，两者均含有极高纤维。纤维在肠道中吸水膨胀，若同时进食过量，反而会阻塞肠胃，引致严重便秘、胃胀或嗳气。

7. 避开寒性海鲜（如螃蟹）

螃蟹属性极寒，与燥热的榴梿同吃会导致肠胃受到剧烈的冷热刺激。脾胃虚弱或容易消化不良者，同吃后极易出现胃痛或腹泻。

3类人不宜进食榴梿

除了饮食搭配的禁忌，特定体质人士在食用榴梿时亦需格外留神。首先，糖尿病及肥胖人士应严格控制摄取量，由于榴梿的热量与糖分密度极高，过量食用会导致血糖大幅波动并增加体重负担。其次，肾病患者亦不宜多食，因榴梿含有极高含量的「钾」离子，对于肾功能不全者而言，过多的钾离子难以有效排出体外，会直接加重肾脏负荷，甚至诱发严重并发症。最后，湿热及阴虚火旺者进食后，极易诱发便秘、暗疮爆发或令湿疹病情加重，故建议以少食为妙，以免令体内燥热情况雪上加霜。

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