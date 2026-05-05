行李辘比公共马桶脏58倍！专家教5大正确清洁方法 彻底防范细菌入屋

去旅行后习惯将行李箱直接放床上收拾，这个动作随时引菌入室！有研究发现，行李辘沿街收集污垢，含菌量竟比公厕马桶污糟58倍。不想将满街细菌带回家？有专家教5大清洁建议，彻底杜绝隐形细菌。

行李辘比公共马桶脏58倍！

根据InsureandGo的一项研究，团队与拥有微生物学理学士（荣誉）学位的微生物学家Amy-May Pointer合作，在繁忙的机场及火车站采集多个硬壳及软壳行李箱的样本，擦拭每个行李箱的两个关键外部表面，包括轮子和底部。每个样本均使用无菌棉签采集，然后涂抹在已接种细菌的琼脂平板上培植5天，以检测细菌生长情况，并了解行李在运输过程中会沾染哪些细菌。

研究结果发现，行李辘是整个行李箱中细菌污染最严重的部位。每3平方厘米的车辘上，细菌数量高达400CFU，含菌量几乎是公厕马桶的58倍。由于行李辘不断在行人路、机场厕所及火车站月台等表面滚动，形同沿路收集一个完整的细菌生态系统。车辘上生长著种类最多、数量最惊人的细菌和真菌，包括常见的皮肤细菌（葡萄球菌）、活跃于潮湿环境的黏质沙雷氏菌，甚至更验出疑似大肠杆菌，意味著车辘极可能沾染了来自鸟粪或公厕地面的粪便污染物。此外，样本中还发现了会产生阵阵噏味、刺激呼吸道并可能引发过敏的黑色霉菌。

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研究揭1位置比马桶脏40倍

行李箱底部是细菌污染第二严重的部位，每3平方厘米验出约350CFU细菌。当行李箱静止站立时，底部会直接紧贴地面，从而沾染芽孢杆菌孢子甚至黑霉菌等有害物质。研究更特别点出材质差异，布料制造的比硬壳更容易吸附并积聚水分和污垢。

除了行李，公共设施同样暗藏杀机。研究发现，每日被数以百计旅客触摸的机场行李车手柄，其含菌量达每3平方厘米280CFU，比普通公厕马桶板还要污糟40倍。化验证实，手柄上极易滋生有害细菌，包括蜡样芽孢杆菌以及金黄葡萄球菌。后者如果污染食物，可能导致食物中毒，因此在搬运行李和购买机场零食时应格外小心。

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5大正确清洁方法 彻底防范细菌入屋

为了避免将行李的细菌带返酒店甚至家中，Amy-May Pointer教5大行李清洁建议：

5大正确清洁行李方法

1.请勿将行李放在床上或桌子上

到达酒店后，千万不要贪方便将行李箱摊平在床上或餐桌上打开，请使用行李架或直接放在地上，以免将车辘或底部的粪便细菌直接转移到干净的床单上。

2.旅行后彻底抹净行李辘及底部

旅程结束后，务必用消毒湿纸巾或枧水布彻底擦拭行李箱的车辘和底部，可以显著减少细菌数量。如果曾推着行李入过公厕或走过污糟的街道，这一步尤其重要，以防将洗手间地板上的细菌带回家。

3.妙用浴帽/行李箱套包裹行李辘或整个行李箱

如果想做到极致防护，在室内或酒店房间时，可考虑使用可清洗的行李套，甚至用平价的浴帽套在行李辘。这做法能完美隔绝细菌接触地毯或床品，免受葡萄球菌等微生物侵害。

4.处理行李后要洗手

很多人记得去完厕所要洗手，却忽略了拖完行李亦要洗手。拖着行李走过机场和街道，双手已间接接触无数细菌，因此在进食、触摸面部之前，一定要彻底洗手。

5.避开明显污糟的地面

拖行时尽量避开有积水或明显脏污的路面，例如尽量不要将行李箱推进厕所格内。行李辘沾染的污垢越少，事后清洁就越轻松。

资料来源：InsureandGo

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