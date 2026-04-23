零食杯面点拣好？专家推护肝肾食物 泡芙赢仙贝米饼 下午食甜最不易肥？

想食零食又怕伤肝损肾？日本专家为你拆解常见零食点心的健康密码，教大家精明拣选有益肝、肾、脾的下午茶零食！从咖啡冻对布丁、到杯面之间的较量；原来只要选对种类、吃对时间，零食都可以食得安心。

14款零食大比拼

日媒《Tarzan》报道，为了维持肝脏、肾脏、胰脏三大器官的健康，吃零食、杯面也要有「更好选择」。下午点心时间该选哪类零食？以下是专家们的分析：

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零食大比拼｜1. 咖啡冻 Vs 布丁

胜出：咖啡冻

原因：布丁主要由砂糖、牛奶、鸡蛋及鲜奶油制成，糖分与脂肪含量偏高。相反，咖啡冻以吉利丁凝固咖啡液，可摄取咖啡中的多酚，发挥抗氧化作用。市售咖啡冻也有无糖版本，选择那种更理想。

零食大比拼｜2. 高可可朱古力 VS 饼干

胜出：高可可朱古力（可可含量70%以上）

原因：高可可朱古力富含多酚，有助抗氧化及防止血糖急升，对肝脏及肾脏均有益处。饼干则多属高糖高脂加工食品，建议少吃。

零食大比拼｜3. 米饼 VS 泡芙

胜出：泡芙

原因：一般人都认为泡芙较易发胖，但其实不然。泡芙内馅为忌廉，虽然看似油腻，但米饼如日式仙贝的碳水化合物含量更高——每100克仙贝的碳水化合物含量约为83克，而每100克泡芙约为25克。泡芙中的油脂更可减缓糖分吸收速度，对肝脏较为友善。

零食大比拼｜4. 草莓蛋糕 VS 苹果批

胜出：苹果批

原因：每100克草莓蛋糕的碳水化合物量为43克，苹果批约为32克，苹果批略低一些。但决定胜负的关键并非于此，而是里面的水果。苹果派内馅几乎全是苹果，苹果多酚具有抗氧化作用，有助保护肾脏；草莓虽然也有抗氧化作用，但通常只有一颗作为装饰；而苹果派有9成是苹果。

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零食大比拼｜5. 杯装炒面 VS 杯装拉面

胜出：杯装炒面

原因：杯面是不少男士都喜欢吃的零食点心。杯面的最大问题在于添加剂中的「无机磷」，过量摄取会加重肾脏负担。杯装炒面在制作过程中需要倒掉热水，这个步骤可去除部分无机磷，因此比杯装拉面更优胜。因此，袋装泡面正确的吃法是：煮面的热水倒掉，另外用煮沸的热水调制汤头。

零食大比拼｜6. 乳脂冰淇淋 VS 高级冰淇淋

胜出：高级冰淇淋

原因：平价乳脂冰淇淋（非纯牛奶制造），不符合冰淇淋「乳脂肪含量8%以上」的规定，为了补足风味，常添加了反式脂肪酸，过量摄取与代谢症候群有关；高级冰淇淋一般不含多余添加物，成分较单纯，对肝脏代谢压力较小。

零食大比拼｜7. 大豆蛋白 VS 乳清蛋白

胜出：大豆蛋白

原因：对肾脏功能有疑虑时，饮食基本原则是限制盐分和蛋白质。

乳清蛋白虽然吸收快，但代谢过程中会产生较多蛋白质代谢废物，增加肾脏负担。大豆蛋白对肾脏负担较小，同时有助维持肌肉量，适合日常补充。

最佳零食时间：下午2点比4点更好

根据人体生理时钟，有容易发胖和不容易发胖的时间。下午2点左右，脂肪合成酵素活性最低，吃下的热量较不易堆积成脂肪。相反，下午4点后身体开始准备进入晚间代谢模式，糖分与脂肪更容易储存。

因此，想食零食又怕肥，不妨选在下午2点享用。但要留意，脂肪合成酵素活性高峰在凌晨2点，忌夜晚食太多宵夜。

资料来源：《Tarzan》

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