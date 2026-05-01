运动毛巾推介｜澳门消委会测试20款产品 速干/手感舒适/易收纳！附选购小贴士

夏天快到，无论在户外或户内做运动，挑选一条舒适且吸水力强的运动毛巾亦很重要。运动毛巾针对运动场景设计，用于及时擦拭或吸收运动时产生的大量汗液，和普通毛巾相比一般更轻便、吸湿更迅速，部分运动毛巾还具有抗菌、防臭等功能。澳门消委会联同广州市消费者委员会比较测试20款运动毛巾，当中包括「DECATHLON」、「LI-NING」和「361°」等热门品牌，从吸水率、干燥速率、色牢度、柔软性和主观体验评价等指标全面评测。

澳门消委会测试20款运动毛巾 速干/手感舒适/易收纳！

澳门消委员以普通消费者身份，购买品牌在线上及线下广告上有标注或展示适合运动用途的样本。采购时经店方确认样本均为运动毛巾款式，零售价分别由16.80人民币至287.10澳门元不等。

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20款运动毛巾测试准则

测试项目参考中国FZ / T62033-2016《超细纤维毛巾》、GB/T21655.1-2023《纺织品吸湿速干性的评定第1部分：单项组合试验法》、GB/T 3922-2013《纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度》、GB/T 5713-2013《纺织品色牢度试验 耐水色牢度》、GB/T 3920-2008《纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度》、GB/T41567-2022《纺织品织物硬挺度的测定 槽缝法》的标准，对相关样本的吸水率、干燥速率、色牢度（耐汗渍色牢度、耐水色牢度及耐摩擦色牢度），以及柔软性等6项性能进行测试。同时，是次测试亦包括消费者主观体验，对样本的便携性进行评价。

吸水率：高吸水率的毛巾能够快速吸收运动中产生的大量汗液，保持使用者的舒适度。运动毛巾的吸水率数值越大，吸收汗液的速度越快。 干燥速率：毛巾在使用后能迅速恢复干爽，不仅有利于再次擦拭，还减少了细菌滋生的机会，提高卫生性和舒适度。运动毛巾的干燥速率数值越大，其使用后恢复干爽的速度越快。 色牢度：指染色纺织品在使用或加工处理的过程中，纺织品上的染料经受各种因素作用在不同程度上能保持其原来色泽的性能。色牢度差的服装，在使用过程中，染料容易脱落和褪色，影响美观，且脱落的染料分子或重金属离子可能通过皮肤被人体吸收而危害健康。本次测试包括耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度3个色牢度项目，分别测试样本在汗液、湿水及摩擦的情况下，是否容易褪色或变色，以及会否在上述情况下令不同材质的衣物染色或沾色，测试结果以实验室专用的标准变色样卡及沾色样卡进行评定，最好为5级，最差为1级。 柔软性：运动毛巾的柔软性非常重要，柔软的毛巾手感舒适，可以和人体皮肤充分贴合，能更有效的擦拭和吸收运动产生的汗水，让皮肤保持舒适。本次测试参考相关标准，通过测试样本的总硬挺度来反映运动毛巾的柔软性。样本测得的总硬挺度数值越小，代表越柔软。 主观体验评价：由5位志愿者，对20款样本的便携性进行评价。由于运动毛巾通常是使用者携带到运动场所使用，故其便携性也是消费者关心的指标。便携性好的毛巾易收纳，让使用者可以折叠放入运动背包的小口袋或健身裤的口袋中。此外，部分商家更为运动毛巾配备了收纳袋、挂绳或扣绳等附件设计，方便消费者携带和放置，更受到消费者的青睐。

澳门消委会测试20款运动毛巾评价⬇⬇⬇

20款运动毛巾测试结果

吸水率 ：20款样本的吸水率由195%至532%，表现优秀。

：20款样本的吸水率由195%至532%，表现优秀。 干燥速率 ：20款样本中，19款样本的干燥速率由0.08g/h至0.24g/h之间，有1款样本因其表面材质原因，导致未能按测试方法测定干燥速率，具体结果可参见附表。

：20款样本中，19款样本的干燥速率由0.08g/h至0.24g/h之间，有1款样本因其表面材质原因，导致未能按测试方法测定干燥速率，具体结果可参见附表。 色牢度 ：20款样本中，有15款样本的色牢度达4级或以上，没有样本低过3级，总体表现较好，具体结果可参见附表。

：20款样本中，有15款样本的色牢度达4级或以上，没有样本低过3级，总体表现较好，具体结果可参见附表。 柔软性 ：20款样本的总硬挺度由114mN至2,528mN，当中有8个样本的总硬挺度＜200mN，表现优秀。

：20款样本的总硬挺度由114mN至2,528mN，当中有8个样本的总硬挺度＜200mN，表现优秀。 主观体验评价：有6款样本经志愿者不断对折后，能达到小于300cm³便于放入口袋的总体积，亦有18款样本设有1-2项不同的收纳附件，如：简易收纳袋、挂绳、魔术贴或扣环等，方便消费者外出运动时携带或使用时收纳之用。

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选购使用小贴士

到信誉良好的商店购买，购买后留存消费凭证。

仔细查看产品标签说明，根据标签上的指示清洗和使用。新买的毛巾建议先用清水洗一下，去除生产过程中残留的整理剂；吸水后及时拧干晾晒，避免长时间潮湿滋生细菌；清洗时避免使用碱性过强的洗涤剂，防止破坏功能性面料的纤维结构，尤其对宣称防臭的产品，过度清洁可能削弱其效果。

功能性运动毛巾建议按使用频率定期更换，一般每3-6个月更换一次，若出现面料发硬或吸水能力下降等情况，应及时替换以保障使用体验。

根据使用场景及需求，选择合适的运动毛巾款式。如户外运动爱好者应选择质轻、便携和易于折叠的产品，同时关注面料吸水和干燥速率性能，且具备一定的抗撕裂性；日常健身人群则可兼顾吸水率、干燥速率和柔软度与性价比，选择含棉量30%至50%的混纺面料，平衡吸水与速干的效果。一般情况下，材质为涤纶与锦纶，其比例为8比2的超细纤维运动毛巾的吸水率最好，其次是纯棉的材质，聚酯纤维的材质则相对较差。

理性选购，注意「XX秒速干」、「抑菌」和「冷感」等宣传字眼。根据行业常识，普通运动毛巾自然干燥时间至少要30分钟至1小时；有抑菌功能的产品需依赖特定工艺或面料，且存在时效限制；而「冷感」的产品是采用了凉感面料，目前最主流的凉感面料质为锦纶（尼龙）与涤纶混纺。

资料来源：澳门消委会

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