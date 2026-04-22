豆腐冷知识 盒装豆腐为甚么要浸在水里？日本厨师公开3大神奇用途！

我们平日在超级市场购买盒装豆腐时，总会发现包装内装满了水。这不仅是为了美观，其实背后隐藏科学考量。日本大厨 Papuchan 撰文揭开这层「保护水」的神奇用途，网民直呼：「长知识了！」

我们平日在超级市场购买盒装豆腐时，总会发现包装内装满了水。这不仅是为了美观，其实背后隐藏科学考量。

豆腐为甚么要浸在水里？3大神奇用途公开

根据《Yahoo! JAPAN》报导，日本大厨Papuchan撰文表示，这不仅仅是为了看起来水嫩：

最强缓冲垫： 豆腐质地极其脆弱，包装内的水能提供有效的缓冲功能，减缓运送过程中的震动与碰撞，确保豆腐完整不破裂。

阻隔外部污染： 水能阻隔豆腐与空气直接接触，有效降低氧化速度，并抑制细菌滋生。

锁住豆香： 水分能防止豆腐的水分流失，让口感与风味在保存期限内维持最佳状态。

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盒装豆腐要再清洗吗？这1类情况才需要

另一方面，不少家庭主妇有其他迷思，盒装豆腐要重新洗一次处理吗？

盒装豆腐： Papuchan 透露，盒装内的液体在填充过程中皆经过接近饮用水的高卫生标准程序。因此，从超市买回来的盒装豆腐其实不需再清洗，直接煮食即可。

散装豆腐： 如果是在传统市场购买的散装、未封口豆腐，因为暴露在空气中且容器卫生难测，建议料理前先以清水简单冲洗较为安心。

吃不完怎么办？两步骤正确保存法

再者，一旦豆腐包装拆封，水质接触空气后就容易滋生细菌。专家建议，若豆腐无法一次食用完毕，请遵循以下步骤：

更换新水： 倒掉原包装内的液体，将剩下的豆腐放入干净容器中。 淹没保存： 加入干净的新清水，并确保完全淹没豆腐，密封冷藏，但仍建议在 1-2 天内尽速食完。

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