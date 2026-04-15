美国lululemon被揭疑含「永久致癌物」恐增内分泌失调不孕风险 品牌回应中国产品合规

穿著瑜伽裤做运动，本来是追求健康，但若果衣物本身含有致癌化学物，后果不堪设想。美国德州总检察长Ken Paxton周一（13日）宣布，已对人气运品牌lululemon展开调查，怀疑其运动服装含有「永久化学物质」PFAS，长期接触恐致肾脏癌、睪丸癌、不孕及肝功能受损，lululemon中国品牌方回应产品合规、不含PFAS。

中国lululemon回应：在售产品均不含PFAS

Ken Paxton在社交平台帖文表示，最新研究及消费者关注引发质疑——lululemon服装中的部分合成物料，是否与内分泌紊乱、不育、癌症及其他健康风险有关；将根据州安全标准，审查Lululemon的检测程序、受限物质清单及供应链做法。

面对指控，lululemon发言人回应，公司产品中并未使用PFAS物质，该物质曾少量用于耐用防水类产品，惟已于2023财年逐步淘汰。发言人补充，品牌要求所有供应商定期委托第三方机构进行受限物质检测，确保持续合规，并正配合德州总检察长办公室提供所需文件。

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香港及内地消费者同样关注事件，4月14日，Lululemon中国方面回应内媒查询时强调：「公司始终将客人的健康与安全置于首位。Lululemon目前国内所有在售产品均不含PFAS，且符合相关法律法规及国家和行业标准。」

PFAS是甚么？可引致甚么疾病？

PFAS是一类广泛用于防水、防污、防油涂层的化学物质，常见于户外服装、不沾锅、食品包装等。由于其碳氟键极强，在自然环境中几乎不分解，因此被称为「永久化学物」。美国环境保护署指，PFAS对人类和动物健康有多种危害。

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营养功能医学专家刘博仁曾在个人Facebook专页分享PFAS稳定且不易分解，毒素一旦进入人体就不易排出，可透过食物、水、空气或皮肤接触进入人体，进入血液后会累积在肝脏、肾脏、甲状腺等器官，研究显示长期接触PFAS会引发多种疾病：

癌症（如肾脏癌、睪丸癌）

甲状腺功能异常（过高或过低）

肝功能受损、脂肪肝

增加胆固醇

抑制免疫系统功能（如疫苗反应变差）

怀孕异常（如妊娠高血压、胎儿发育问题）

「永久化学物质」PFAS

「永久化学物质」PFAS：

超过9,000种物质，包括PFOA（全氟辛酸）、PFOS（全氟辛烷磺酸）、PFNA（全氟壬酸）及PFHxS（全氟己烷磺酸）

代表产品是Teflon涂层，即广泛应用于「易洁锅」的抗油涂层、防污涂层。

其他应用PFAS的产品：

防水衣、防污布料（如Gore-Tex） 食品包装纸（如汉堡包纸、防油纸袋） 地毯与家具防污涂层 清洁剂 某些化妆品 灭火泡沫

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剑桥研究：1种肠道益生菌 可助PFAS排出体外

2025年剑桥大学发表于《Nature Microbiology》的研究证实，某些肠道细菌可以「吸附」PFAS毒素，从体内排出它们。研究发现：

肠道好菌 Bacteroides uniformis 能在体内高浓度吸附PFAS，并经由粪便排出；

在小鼠实验中，这类菌的存在让粪便中的PFAS浓度明显提高（排出率高达74%）；

这些菌透过「主动运输」的方式，将PFAS从体内吸进来，帮助代谢。

刘博仁医生建议透过2招饮食，帮助身体减少PFAS伤害，包括：

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排毒饮食｜1. 高纤饮食

可多吃高纤食物助好菌增长与排毒，包括：

番薯叶

秋葵

苹果

燕麦

排毒饮食｜2. 补充益生菌

可多吃益生菌补充品及发酵食品，帮助肠道菌生态平衡，包括：

乳酪

泡菜

味噌

资料来源：CNBC、营养功能医学专家刘博仁、南方都市报

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