27岁内地女星庆生挑战「喷火蛋糕」 酒喷蜡烛遭回火烧伤 即看烧伤等级与急救5禁忌

近年内地社交平台兴起「喷火蛋糕」庆生的热门拍摄题材。但这种「仪式感」分分钟成为「夺命符」。内地女演员王添羽日前为庆祝27岁生日，跟风拍摄喷火蛋糕影片，不料发生意外，导致下巴及颈部严重烧伤，眼睫毛、眉毛及部分头发亦被烧焦，场面触目惊心。

一口高浓度酒精喷蛋糕蜡烛 嘴巴下巴颈部三处烧伤

内地媒体报道，王添羽当日手持插有数支点燃蜡烛的生日蛋糕，其后将一口高浓度酒精含在口中，然后向蜡烛火焰喷去，试图制造「喷火」效果。不料疑因强风影响或操作不当，部分火焰瞬间回火，火焰直冲向她的嘴部、下巴及颈部。从她事后发布的影片可见，她惊慌失措地后退，并试图拍熄脸上火焰。

内地女演员王添羽日前为庆祝27岁生日，跟风拍摄喷火蛋糕影片（王添羽影片截图）

王添羽当日手持插有蜡烛的生日蛋糕，其后将一口高浓度酒精含在口中，然后向蜡烛火焰喷去，试图制造「喷火」效果。不料疑因强风影响或操作不当，部分火焰瞬间回火（王添羽影片截图）

她的下巴及颈部严重烧伤，眼睫毛、眉毛及部分头发亦被烧焦（王添羽影片截图）

王添羽表示，起初只是因为在社交平台搜寻「生日」关键字，看到许多网红拍摄类似影片，于是决定跟风效仿。她希望借此经历提醒公众，切勿模仿这种危险行为。不过她提到，自己上载的警示影片一度被平台下架，令她担心若缺乏警示，同类意外恐将继续发生。

火源易失控 烧伤等级如何分辨？

高温火焰极易因操作不当、风向影响或火源摆放位置不恰当而失控，会造成严重烧伤。据本港医疗辅助队资料，热力对人体组织造成的损伤，称为烧伤或烫伤。烧伤是指火焰、电流、炽热物品、辐射、曝晒、化学腐蚀剂等产生的干热，对身体造成的伤害；而烫伤则指热的液体、水蒸气等对身体造成的伤害。而烧伤及烫伤会以严重程度分为3种常见类型：

表面烧伤：皮肤表皮烧伤，红肿疼痛。 中层烧伤：表皮及真皮被分隔开；红肿疼痛及出现水泡。 深层烧伤：皮肤深层受损，发白和焦黑，但已没有痛楚或感觉。

烧伤5大症状最高危 易有细菌感染 6招急救方法

至于烧伤及烫伤需要到急症室求医吗？医疗辅助队指，如果烧伤及烫伤后，成人身体有百份之五的2级烧伤，小童身体有百份之二至三的2级烧伤，或身体有3级烧伤，并有以下情况时，都须求医诊治：

呼吸道损伤

结合其他严重创伤或骨折

头部、手部、脚部或外生殖器有二级或三级烧伤

大面积烧伤

曾遭受电击

当出现烧伤及烫伤后，身体可能会体液流失，导致低血量休克。并且皮肤受损，不能调节体温；并因失去防御作用，以致细菌容易入侵。医疗辅助队指出急救方法如下：

烧伤后应如何急救？

将伤者移离热源。 检查伤者的呼吸及脉搏。 检查伤者的受伤情况。 降温及处理伤口：用清水冲洗伤口，降低伤口温度及减轻痛楚，跟著用消毒敷料遮盖伤处。如为面部烧伤，可用布或三角绷带覆盖及包扎面部。在覆盖前，必须先在布如为面部烧伤，可用布或三角绷带覆盖及包扎面部。 在覆盖前，必须先在布上眼口鼻位置剪孔。 处理休克。 尽速将伤者送院。

烧伤后有何禁忌？

切勿弄破水泡。

切勿在伤处涂上任何化学药物。

切勿用冰敷伤处。

切勿将黏附伤处的焦衣碎块撕走。

切勿面向伤处咳嗽或说话。

同场加映：严重烧伤可致感染须做多次手术保命 拆解烧伤急性期处理方法+长期护理建议

烧伤急性期治疗与长期护理重点

整形外科专科医生陈肖龙接受《星岛头条》访问时提及严重烧伤的治疗方法，他强调伤者即使脱离急性期后，仍须接受长期护理。

急性期（住院期）

烧伤伤者需接受以下治疗及护理：

补充体液、防止休克

伤口处理，进行清洗、消毒和清创

如有感染，须进行抗生素治疗

止痛、营养支持（高蛋白、高热量）

外科手术：清创、皮肤移植、重建手术

后期及复康期

烧伤伤者完成初步治疗、病情相对稳定后，需继续接受以下治疗及护理：

1. 伤口与疤痕护理

使用保湿乳液、矽胶片、压力衣

避免阳光直射，外出需涂高效防晒

持续监察是否出现增生性疤痕或蟹足肿，必要时进行激光或重建手术

2. 关节及功能复康

进行物理治疗和职业治疗

按照物理治疗师指示进行伸展、按摩、关节活动训练

避免因疤痕收缩或防止关节挛缩，而影响活动能力

3. 心理及社会支援

大面积烧伤对外观、社交及自信心影响深远

心理辅导处理情绪问题，包括创伤后压力（PTSD）、焦虑、自我形象问题等

资料来源：南方新闻、医疗辅助队

延伸阅读：烫伤立即敷冰超错 皮肤恐更快坏死！医生揭4大禁忌 教烫伤急救必做1件事

