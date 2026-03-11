地拖推介｜澳门消委会比拼4类产品 教选购小贴士 拧水地拖5分钟速干 清洁水渍用这款！

地拖是日常家居清洁的必备工具，一款好用的地拖能减轻家务的困扰，提高生活质量。现时市面有不同种类的地拖，到底哪一款对家居清洁较好？澳门消费者委员会比拼4类地拖，全面对比各款产品的组装拆卸、操作灵活性、吸水率、脱水率、粉尘清洁残留及水痕或水渍清洁残留，期望能助消费者挑选到合适的家居清洁好帮手。

澳门消委会比拼4类地拖 拧水地拖/胶棉地拖/平板地拖/旋转地拖

这次测试由澳门消委员会工作人员以消费者身份，从澳门市面购买10款不同种类的地拖样本，当中包括拧水地拖及胶棉地拖各3款、平板地拖及旋转地拖各2款，共有4个种类。测试主要是从消费者日常使用角度出发，对各样本的使用效能，共6个项目进行检测：

组装拆卸 ：主要根据样本的使用说明书组装和拆卸，评估地拖安拆的便捷程度。

：主要根据样本的使用说明书组装和拆卸，评估地拖安拆的便捷程度。 操作灵活性 ：此项目主要评估地拖在实际清洁过程中推拉及转向等操作的灵活性，地拖在狭窄空间如家具底部，缝隙等位置会否出现清洁死角。

：此项目主要评估地拖在实际清洁过程中推拉及转向等操作的灵活性，地拖在狭窄空间如家具底部，缝隙等位置会否出现清洁死角。 吸水率 ：测试地拖拖头吸收水分的能力，吸水率主要与液体污渍（如打翻饮料）的清洁效率有关，吸水率低的地拖需要反复擦拭。

：测试地拖拖头吸收水分的能力，吸水率主要与液体污渍（如打翻饮料）的清洁效率有关，吸水率低的地拖需要反复擦拭。 脱水率 ：测试地拖拖头被拧干后，水分残留含量，即地拖清洁地面前，拖头的湿度。

：测试地拖拖头被拧干后，水分残留含量，即地拖清洁地面前，拖头的湿度。 粉尘清洁残留 ：测试地拖清除地面粉尘的效果，测试方法是将50克的泥沙均匀铺洒在2平方米的瓷砖地面上，把待测的样本拖头湿水后拧干进行拖拭，再观察清洁后地面粉尘残留的面积，从而作出评价。

：测试地拖清除地面粉尘的效果，测试方法是将50克的泥沙均匀铺洒在2平方米的瓷砖地面上，把待测的样本拖头湿水后拧干进行拖拭，再观察清洁后地面粉尘残留的面积，从而作出评价。 水痕或水渍清洁残留：测试地拖清洁后地面是否留下明显的水痕或水渍。测试方法是将200毫升的清水泼洒在2平方米的瓷砖地面上，用晾干后的样本拖拭，再观察清洁后地面的干燥时间和水痕及水渍的残留情况。

4种地拖评价⬇⬇⬇

4种地拖评价

1. 组装拆卸

4种地拖在组装拆卸项目上均表现优异，开箱安装体验良好。拧水地拖、胶棉地拖及平板地拖均能够在3个步骤之内完成组装或拆卸，旋转地拖可在5步之内完成组装或拆卸。

排名：拧水地拖 = 胶棉地拖 = 平板地拖＞旋转地拖

2. 操作灵活性

4类地拖均未达到「灵活」，当中平板地拖和旋转地拖在使用操作灵活性上表现相对较好，使用较方便，而拧水地拖和胶棉地拖表现较逊色，在需要推拉及转向等实际清洁场景中存在操作不便的情况。

排名：平板地拖 = 旋转地拖＞拧水地拖 = 胶棉地拖

3. 吸水率

拧水地拖、胶棉地拖和旋转地拖的吸水能力良好，相较之下平板地拖的吸水能力有待改善。

排名：旋转地拖 = 拧水地拖 = 胶棉地拖＞平板地拖。

4. 脱水率

胶棉地拖和旋转地拖的脱水效果最好，而拧水地拖及平板地拖相对次之。

排名：胶棉地拖 = 旋转地拖＞拧水地拖 = 平板地拖

5. 粉尘清洁残留

4类地拖表现一致，清洁后粉尘残留的面积都少于 0.3 平方米，均能很好地清洁粉尘类污渍，能满足基本日常家居清洁需求。

排名：拧水地拖 = 胶棉地拖 = 平板地拖 = 旋转地拖。

6. 水痕或水渍清洁残留

4类10款地拖在进行是项测试后，仅1款拧水地拖在清洁后，地面能在5分钟内干燥，另有2款拧水地拖、2 款旋转地拖和 1款胶棉地拖在清洁后，地面能在10分钟内干燥。

排名：拧水地拖＞旋转地拖＞胶棉地拖＞平板地拖

地拖选购及使用小贴士

消费者在购买地拖时，可结合清洁场景及地面材质等实际使用情况和需求进行选择，具体建议如下：

1. 处理大量水分及追求高效脱水：胶棉地拖或拧水地拖

这2类拖把的吸水性强，脱水率高，适合厨房、卫生间等较湿滑的区域，能快速使地面变干，提高安全性。如清洁大面积液体，亦可选择胶棉地拖。但胶棉地拖在光洁的釉面砖及地板等地面进行操作时，易留下明显水痕及水渍，造成不美观或者增加摔倒风险。

2. 注重轻便灵活、需清洁角落：平板地拖

平板地拖吸水能力较弱且易留水渍，更适合用于轻度清洁或对干燥速度要求不高的硬质地面。

澳门消委会指，消费者在使用地拖后应及时清洗地拖，必要时可用稀释的含氯消毒液浸泡消毒，同时注意将清洁后的地拖放置于通风干燥处，避免曝晒。如果发现地拖出现部件连接松动、拖头的布条或者胶棉发霉应及时换新。

资料来源：澳门消委会

