护士新丁实测港九医院餐厅 北区医院获封「世一」 青山医院最伏？

提到医院餐厅膳食，大家通常只联想到清淡无味的「病人餐」。有医护实习生在为期半年的实习期间，走访多间医院，亲身实测各间医院的膳食水平，近日在社交平台上分享她的「医院的饭堂食评」，引来不少网民热议。

这位名为deer_dearrre的实习生，以「实测边间医院饭最好食」为题，分享了她对五间医院餐厅的评价，其中北区医院食堂脱颖而出，获封为「医护界世一（世界第一）」。

冠军之选：北区医院——医护界世一

在所有实测的医院中，北区医院的餐厅获得最高评价。deer_dearrre形容这里的体验「好像去了自助餐」，食物质素高之余，提供给医护人员的价钱亦相当亲民。她特别点名称赞这里的薯饼，认为其美味程度甚至超越连锁快餐店「M记」，给予「大大力评分」。她更透露，以员工优惠价，连同饮品的一顿饭约为30元，性价比极高。

伏味最浓：青山医院——与糊餐无异

实习生直指，青山医院的食堂是「最难食」之选。她描述餐厅提供的饭菜，无论是卖相还是口感，都与病人进食的「米糊」分别不大，而且用传统的铁盘盛载，令人食欲大减，因此给予了较低的评价。

其他医院食评：

天水围医院： 餐厅价钱较高，被形容为「好像去了私家医院」。实习生坦言，由于价格问题，她连续多日都只选择咖喱饭。满分为5星，她给予3星。

威尔斯亲王医院： 餐厅的菜单选择多样，整体性价比高，同样获得3星的评价。

屯门医院： 实习生最推荐这里的烧味饭，特别指出「白切鸡食得过」。但她提醒，水煮牛肉是「地雷」之选，因为牛肉肉质非常韧，难以下咽，因此只给予2星的低分。

温馨提示：请优先礼让医护

deer_dearrhe在分享的最后亦特别提醒，她在影片中展示的均为「医护优惠价」，与公众价格有别。更重要的是，她强调医院的食堂空间有限，主要为在前线努力工作、休息时间紧迫的医护人员服务。她呼吁公众，若到医院探病后想顺道用餐，应将座位优先留给有需要的医护同事，体谅他们工作的辛劳。



资料来源：deer_dearrre