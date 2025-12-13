Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

内地明年停产水银探热针 转用电子体温计哪款准确度高？消委会推介5款高分家用体温计

食用安全
更新时间：08:30 2025-12-13 HKT
发布时间：08:30 2025-12-13 HKT

内地将于2026年停产水银体温计。比起传统玻璃探热针，本港家庭已普遍使用电子或红外线体温计，只须几秒到1分钟即可量度体温，更为方便快速。消委会曾测试了市面上15款家用体温计，当中有5款高分之选，在准确度、稳定度和方便程度都获得高分评级，当中一款获消委会4.5星总评的家用体温计，售价亦仅约$48，性价比相当高。

消委会推介5款高分体温计 这款仅售$48性价比高

为落实国际公约《关于汞的水俣公约》，国家药物监管局早在2020年已经发表通知，自2026年起1月1日起，全面禁止生产含汞体温计和含汞血压计产品。而在香港，一般家庭已较少使用传统的水银探热针，改用电子或红外线体温计。

本港消委会曾测试了市面上有售的15款家用体温计。测试项目包括性能（准确度及稳定度）和坚固度，以及由用家实际试用为使用方便程度和舒适度评分。

当中4款属于接触式体温计（电子体温计），以热敏电阻量度温度，一般可用于腋下、肛门、口腔。另有11款体温计属于非接触式设计（红外线体温计），主要利用红外线讯号探测温度，一般可用于额头表面或耳道。经过测试，一共有5款产品获得4.5-5星的高评级：

 

 

消委会测试获评4.5-5星家用体温计：

接触式体温计（电子体温计）：

  • 4.5星：屈臣氏 软头电子体温计，大约售价HK$48
  • 4.5星：dretec 软触式体温计，大约售价HK$98
  • 4.5星：万宁 软头电子体温计，大约售价HK$42

非接触式体温计（红外线体温计）：

  • 5星：Terraillon THERMO DISTANCE，大约售价HK$559
  • 4.5星：德国博雅 beurer Ear thermometer，大约售价HK$330

电子及红外线体温计 哪款准确度高？

消委会指，接触式体温计（电子体温计）的售价较非接触式体温计（红外线体温计）低，而且整体准确度亦较高，惟使用时对被量度者骚扰较大，或会影响病人休息。而以非接触式体温计量度时，毋须被量度者特别配合，使用时弹性较大。惟采用耳探模式的体温计需要正确放入耳道才能得到准确读数。另外，额头表面曝露于开放环境中，温度较易受到影响，选用量度额温的体温计或有较大机会出现误差。

衞生署指，不同的体温计有不同的特性及局限，消费者应根据使用者的年龄、健康状况及量度方法（腋探、肛探、口探、额探、耳探），选择合适的体温计，例如患有中耳炎或佩戴助听器的人士未必适合耳探，而严重咳嗽的病患者则未必适合口探。如对选择体温计有任何疑问，可以咨询医护人员意见。

消委会引述儿科医生陈以诚表示，不建议以耳探方式量度6个月以下婴儿的体温，因为初生婴儿的耳温对核心体温的反应较弱，而且婴儿耳孔较细，体温计的探头较难放进耳道的正确位置，可能影响量度结果。另外，有家长觉得额探较方便，但可能会低估真正体温，故不适合初新婴儿。建议采用肛探方式，为婴儿量度的体温会较准确。

环保署推行回收水银温度计 留意3大重点

本港环保署现有推行「回收家用含汞（水银）温度计和血压计」的计划，市民可以将不需要的家用水银温度计和血压计，交到绿在区区的回收环保站作回收。如何辨认是含有水银的测量仪？环保署指出，水银温度计是以玻璃制成，其玻璃泡会盛载著银白色液体；而水银血压计盛载的液体都是银白色的。

署方提醒，市民将家用水银温度计或血压计送往回收环保站前应进行以下的预先处理：

  • 回收环保站只接受完好的家用水银温度计和血压计。
  • 将水银温度计和血压计放入结实透明塑料密实袋，或有盖的密封容器（如有盖塑料容器）中。容器不应过大，以免回收物品在处理过程中破损。
  • 可以装在原本的保护盒或包装中，但请移除血压计其他无法回收的部件。

有关回收环保站的详情，请参阅绿在区区网页

