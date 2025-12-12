室内袜推介｜日本《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 超保暖/不易起毛球！
更新时间：14:45 2025-12-12 HKT
冬天容易手脚冰冷，不少人喜欢穿上居家袜，让双脚保持温暖舒适。理想的室内袜应该保暖、舒服和不易起毛球。 日本杂志《LDK》评测了市面9款室内袜，包括「MUJI」、「NITORI」、「助野」等热门品牌，并从保暖度、耐磨性和舒适度3方面对比各款室内袜产品，最终有2款获A级。
日本《LDK》评测9款室内袜 2款获A级
《LDK》近日公布9款室内袜的测试结果，其中3大评分标准如下：
- 保暖度：在低温环境下，这款产品是否也能保持温暖，是重点评分项目。
- 耐磨性：透过在特定条件下摩擦布料，观察起毛球情况和质地变化评估。
- 舒适度：由多位女性测试者实际试穿产品，检查是否紧绷和不舒服。
9款室内袜实测结果及评价⬇⬇⬇
LDK评测室内袜名单：
- 第9位（3.00分）B级：&ONDO Thermos 起毛であったかルームソックス ショート丈（日圆¥1540，约HK$77）
- 第8位（3.25分）B级：シービージャパン あったか温ソックス 2025モデル（日圆¥953，约HK$48）
- 第5位（3.42分）B级：助野 足元らくらく 光电子毛布ソックス（日圆¥2200，约HK$110）
- 第5位（3.42分）B级：レンフロ・ジャパン 履くホカロン ROOMSOCKS ニット柄（日圆¥1650，约HK$83）
- 第5位（3.42分）B级：もちはだ×bon moment ルームソックス 里起毛 アンクル丈（日圆¥2640，约HK$133）
- 第3位（3.50分）B级：ニトリ「ボアルームソックス(NウォームneポコポコLGY)」（日圆¥999，约HK$50）
- 第3位（3.50分）B级：タビオ 里起毛MIXカラーソックス （日圆¥1760，约HK$88）
- 第2位（4.00分）A级： 无印良品 妇人 足なり直角 再生ポリエステル ボアフリース ルームソックス（日圆¥790，约HK$40）
- 第1位（4.83分）A级：グンゼ ウチコレ 极厚・内侧ボア ルームソックス ショート クルー丈 ケーブル柄（日圆¥1320，约HK$66）
第1名室内袜有何优点？
在各款产品中，「&ONDO Thermos 起毛であったかルームソックス ショート丈」获得最后一名，《LDK》测试员指，这款袜子穿脱方便，但比较宽松，容易滑落。蓬松的材质触感极佳。
「グンゼ ウチコレ 极厚・内侧ボア ルームソックス ショート クルー丈 ケーブル柄」排名第1位，获得Best Buy的称号。《LDK》测试员指，这款袜子内有蓬松的绒毛，保暖性极佳，而且穿著舒适，如同穿著带绒毛的靴子，绝对是居家必备。
另外，《LDK》测试员又推介2款及膝的长筒室内袜，在保暖性、抗起毛球性、舒适性以及抗闷热性都有不错的表现，获得4分评价：
- i.D「ぽかぽかカイロソックス」
- トップバリュ「PEACE FIT ルームソックス ソフトウォーム素材 32cm丈ハイソックス」
资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》
---
