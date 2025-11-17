消委会｜20款冬季双人被大比拼 6款获5星好评 最平仅售$339
发布时间：10:42 2025-11-17 HKT
【消委会/双人冬季被/羽绒被/推介名单】天气转凉，又到出动保暖被的季节。消委会今日（11月17日）发表双人冬季被检测结果。消委会测试了市面20款双人冬季被，包括Natural Home、雅芳婷afontane、卡撒天娇CASABLANCA、宜家家居IKEA等品牌。当中有部分样本的实际填充物成分与其标示存在较大差异，不符欧盟规定，大部分样本整体表现理想，其中更有6款冬季双人被获5星好评，最平1款仅售$339。
消委会双人冬季被｜20款产品大比拼 6款获5星好评
据消委会《选择月刊》第589期指，消委会测试了市面20款双人冬季被，包括6款羽绒被、4款全丝棉被、5款人造纤维被，以及5款羊毛被。测试主要检测样本的填充物成分、洗濯及护理表现、被套防漏性能、阻燃能力等，其中以下6款样本总评获5星。
消委会双人冬季被5星名单：
|种类
|品牌产品
|价钱
|声称原产地
|羽绒被（标示含绒量为70%）
|Natural Home-70% White Goose Do4wn Comforter
|$4,499
|中国
|羽绒被（标示含绒量为70%）
|Dolce Sogno-70% Hungarian BasicDown Quilt
|$3,499
|匈牙利
|羽绒被（标示含绒量为90%）
|BIG-90% European White Goose Down Winter Duvet
|$4,680
|
羽绒：欧洲
生产：中国香港
|人造纤维被
|Cherry-抗菌纳米养生被
|$339
|未有提供
|羊毛被
|Uji Bedding-AUSTRALIAN WOOL QUILT
|$960
|未有提供
|羊毛被
|Finlayson-Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET
|$959
|
羊毛：澳洲
生产：中国
消委会双人冬季被｜2款纯羊毛样本 羊毛含量仅检出50.5%、23.1%
消费者选购被时，被芯填充物成分通常是主要考虑因素之一。当中发现2款标示100%羊毛的样本，包括「Cottex 抗菌100%纯羊毛被」、「POLOTEX Pure Wool Comforter」，两者均检出含聚酯纤维，羊毛成分前者只占50.5%，后者仅占23.1%，与标示差异甚大，未符欧盟法规。
此外，「Collection de Chambre Natural Soy Bean Quilt (Winter)」人造纤维被样本，标示其填充物含有40%大豆蛋白纤维，惟实际检出的大豆蛋白纤维成分仅为24.6%，与标示相差15.4%
，同样未符欧盟要求。至于4款全丝棉被样本，检出的填充物成分均为100%蚕丝，与其标示一致。
羽绒被样本方面，消委会检测发现，所有样本的实测含绒量均高于标示值0.7%至4.9%，符合相关规定，而全部样本的填充物成分亦被判定为1级品质鹅绒（1级为最高等级），与产品标示相符。
消委会双人冬季被｜2款样本水洗后易缩水较多
被铺长时间使用，应保持衞生。消委会按各样本标示的建议清洗方式，对19款标示可洗濯的样本分别清洗1次及5次。大部分样本在5次洗濯测试后的尺寸及外观变化不大。
惟「Royal Collection PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight」羽绒被样本及「宜家家居IKEA STJÄRNBRÄCKA 和暖被」人造纤维被样本的阔度缩水率约为7%，当中「宜家家居IKEA」人造纤维被样本部分接缝线位亦出现断裂情况。此外，「Cottex 抗菌100%纯羊毛被」经干洗后，有填充物漏出。
消委会双人冬季被｜4款样本被套防漏性能不足
日常使用中，被子或会因磨擦而导致填充物穿透被套漏出。消委会对被套的防漏性能进行检测，结果以下2款羽绒被样本及2款人造纤维被样本表现较为逊色，有较多填充物颗粒漏出，只获2.5分至3.5分。
羽绒被：
- Royal Collection-PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight：3分
- Valentina B-90% Goose Down Quilt：2.5分
人造纤维被：
- Nitori-羽丝绒舒柔被：3.5分
- 卡撒天娇 CASABLANCA-天然大豆多功能冬厚被：3分
消委会双人冬季被｜1款全丝棉被样本阻燃能力待改善
消委会对各样本进行薰烧香烟测试，当中「Cherry-100%超顶级桑蚕丝被(冬厚被)」出现逐渐加剧的薰烧现象，其阻燃能力有待改善。尽管其余19款样本均未见着火或薰烧的情况，消委会仍提醒消费者切勿在床上吸烟，亦不应在无人看管的情况下于床边燃点蜡烛、香薰等物品，以免引发火灾。
消委会双人冬季被｜选购、使用冬天被6大贴士
消委会建议，消费者选购及使用冬天被时，可参考以下小贴士：
- 日常使用时外加被套／袋，并定期清洗被套／袋以保持清洁衞生及减少尘螨滋生；
- 按护理标签上的建议方法进行洗濯及保养。无论是何种被芯材质，都不建议以高温烘干，以免破坏填充物纤维。清洗后应尽快从洗衣机取出，并彻底晾干被芯填充物才将被子收藏，以防潮湿引起霉菌或异味；
- 频繁清洗被子或会影响其性能，应尽量控制洗濯次数，尤其是羽绒被与蚕丝被，宜按需要或每次换季时洗濯；
- 定期轻拍或适当日晒被子，可帮助填充物恢复弹性，以维持蓬松度。羽绒、蚕丝、羊毛被不宜被阳光直射或长时间曝晒，应选择阴凉通风处风干；
- 婴幼儿应选择适度保暖的被，以免因身体闷热导致出汗，引发热痱、痕痒不适等问题；
- 长者体温调节能力一般较弱，容易感到寒冷，因此保暖性能是购买冬天被时首要的考量。被子亦不宜太重，以方便长者自行整理及家人清洗。
延伸阅读：消委会衣物清香珠｜12款含致敏香料恐致出疹气喘 这款多达8种！熊宝贝/诗乐氏/柔丽 哪款较安全？
---
相关文章：
消委会泥状清洁面膜｜30款泥状面膜大比拼 推荐11款5星产品 这款最安全不含重金属/致敏物｜附5星详细名单
消委会洗洁精推介｜检测35款过半易伤手 推介14款不含致敏防腐剂 AXE斧头牌/AXION/花王哪款最高分？
多汗症｜夏天饮茶咖啡更易出汗体味浓？营养师推介7大食物除汗臭
止汗产品推介｜日本《LDK》评测8款人气产品 6款获A级 有效抑制汗味/持久度高！