消委会｜20款冬季双人被大比拼 6款获5星好评 最平仅售$339

【消委会/双人冬季被/羽绒被/推介名单】天气转凉，又到出动保暖被的季节。消委会今日（11月17日）发表双人冬季被检测结果。消委会测试了市面20款双人冬季被，包括Natural Home、雅芳婷afontane、卡撒天娇CASABLANCA、宜家家居IKEA等品牌。当中有部分样本的实际填充物成分与其标示存在较大差异，不符欧盟规定，大部分样本整体表现理想，其中更有6款冬季双人被获5星好评，最平1款仅售$339。

消委会双人冬季被｜20款产品大比拼 6款获5星好评

据消委会《选择月刊》第589期指，消委会测试了市面20款双人冬季被，包括6款羽绒被、4款全丝棉被、5款人造纤维被，以及5款羊毛被。测试主要检测样本的填充物成分、洗濯及护理表现、被套防漏性能、阻燃能力等，其中以下6款样本总评获5星。

消委会双人冬季被5星名单：

种类 品牌产品 价钱 声称原产地 羽绒被（标示含绒量为70%） Natural Home-70% White Goose Do4wn Comforter $4,499 中国 羽绒被（标示含绒量为70%） Dolce Sogno-70% Hungarian BasicDown Quilt $3,499 匈牙利 羽绒被（标示含绒量为90%） BIG-90% European White Goose Down Winter Duvet $4,680 羽绒：欧洲 生产：中国香港 人造纤维被 Cherry-抗菌纳米养生被 $339 未有提供 羊毛被 Uji Bedding-AUSTRALIAN WOOL QUILT $960 未有提供 羊毛被 Finlayson-Antiviral PURE NEW WOOL SNAPPABLE DUVET $959 羊毛：澳洲 生产：中国



消委会双人冬季被｜2款纯羊毛样本 羊毛含量仅检出50.5%、23.1%

消费者选购被时，被芯填充物成分通常是主要考虑因素之一。当中发现2款标示100%羊毛的样本，包括「Cottex 抗菌100%纯羊毛被」、「POLOTEX Pure Wool Comforter」，两者均检出含聚酯纤维，羊毛成分前者只占50.5%，后者仅占23.1%，与标示差异甚大，未符欧盟法规。

此外，「Collection de Chambre Natural Soy Bean Quilt (Winter)」人造纤维被样本，标示其填充物含有40%大豆蛋白纤维，惟实际检出的大豆蛋白纤维成分仅为24.6%，与标示相差15.4%

，同样未符欧盟要求。至于4款全丝棉被样本，检出的填充物成分均为100%蚕丝，与其标示一致。

羽绒被样本方面，消委会检测发现，所有样本的实测含绒量均高于标示值0.7%至4.9%，符合相关规定，而全部样本的填充物成分亦被判定为1级品质鹅绒（1级为最高等级），与产品标示相符。

消委会双人冬季被｜2款样本水洗后易缩水较多

被铺长时间使用，应保持衞生。消委会按各样本标示的建议清洗方式，对19款标示可洗濯的样本分别清洗1次及5次。大部分样本在5次洗濯测试后的尺寸及外观变化不大。

惟「Royal Collection PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight」羽绒被样本及「宜家家居IKEA STJÄRNBRÄCKA 和暖被」人造纤维被样本的阔度缩水率约为7%，当中「宜家家居IKEA」人造纤维被样本部分接缝线位亦出现断裂情况。此外，「Cottex 抗菌100%纯羊毛被」经干洗后，有填充物漏出。

消委会双人冬季被｜4款样本被套防漏性能不足

日常使用中，被子或会因磨擦而导致填充物穿透被套漏出。消委会对被套的防漏性能进行检测，结果以下2款羽绒被样本及2款人造纤维被样本表现较为逊色，有较多填充物颗粒漏出，只获2.5分至3.5分。

羽绒被：

Royal Collection-PREMIUM WHITE GOOSE DOWN DUVET Winter Weight：3分

Valentina B-90% Goose Down Quilt：2.5分

人造纤维被：

Nitori-羽丝绒舒柔被：3.5分

卡撒天娇 CASABLANCA-天然大豆多功能冬厚被：3分

消委会双人冬季被｜1款全丝棉被样本阻燃能力待改善

消委会对各样本进行薰烧香烟测试，当中「Cherry-100%超顶级桑蚕丝被(冬厚被)」出现逐渐加剧的薰烧现象，其阻燃能力有待改善。尽管其余19款样本均未见着火或薰烧的情况，消委会仍提醒消费者切勿在床上吸烟，亦不应在无人看管的情况下于床边燃点蜡烛、香薰等物品，以免引发火灾。

消委会双人冬季被｜选购、使用冬天被6大贴士

消委会建议，消费者选购及使用冬天被时，可参考以下小贴士：

日常使用时外加被套／袋，并定期清洗被套／袋以保持清洁衞生及减少尘螨滋生；

按护理标签上的建议方法进行洗濯及保养。无论是何种被芯材质，都不建议以高温烘干，以免破坏填充物纤维。清洗后应尽快从洗衣机取出，并彻底晾干被芯填充物才将被子收藏，以防潮湿引起霉菌或异味；

频繁清洗被子或会影响其性能，应尽量控制洗濯次数，尤其是羽绒被与蚕丝被，宜按需要或每次换季时洗濯；

定期轻拍或适当日晒被子，可帮助填充物恢复弹性，以维持蓬松度。羽绒、蚕丝、羊毛被不宜被阳光直射或长时间曝晒，应选择阴凉通风处风干；

婴幼儿应选择适度保暖的被，以免因身体闷热导致出汗，引发热痱、痕痒不适等问题；

长者体温调节能力一般较弱，容易感到寒冷，因此保暖性能是购买冬天被时首要的考量。被子亦不宜太重，以方便长者自行整理及家人清洗。

延伸阅读：消委会衣物清香珠｜12款含致敏香料恐致出疹气喘 这款多达8种！熊宝贝/诗乐氏/柔丽 哪款较安全？

---

相关文章：

消委会泥状清洁面膜｜30款泥状面膜大比拼 推荐11款5星产品 这款最安全不含重金属/致敏物｜附5星详细名单

消委会洗洁精推介｜检测35款过半易伤手 推介14款不含致敏防腐剂 AXE斧头牌/AXION/花王哪款最高分？

多汗症｜夏天饮茶咖啡更易出汗体味浓？营养师推介7大食物除汗臭

止汗产品推介｜日本《LDK》评测8款人气产品 6款获A级 有效抑制汗味/持久度高！