近九成人体内残留重金属 常吃1类鱼恐吞毒损害大脑增柏金逊病风险 医生教吃2种蔬果排毒

曾有研究发现，有近90%人体内残留重金属，情况相当普遍！有医生指出，残留人体内的重金属常见为4种，其中的食物来源包括1类鱼，若多食用可能导致损害大脑，甚至增患柏金逊病风险。医生也教4大方法避免吞重金属，当中常吃2种蔬果更有效排走身体中的重金属。

常吃1类鱼恐吞毒损害大脑 医生揭身体易藏4大重金属

神经外科医生谢炳贤在Facebook专页发文指，现代人面临的健康危机远不止于低头族常见的颈椎问题，更需正视潜藏于日常生活中的重金属污染威胁，这些肉眼不可见的有毒物质正悄然侵蚀人体神经系统。有研究显示，高达87%的人体内皆检测出不同程度的重金属残留，而这些物质恐导致神经系统的影响尤为严重。

身体易藏甚么重金属？

身体易藏4大重金属：

1.铅

铅是最常见的神经毒性重金属之一，会伪装成钙离子潜入神经细胞，严重破坏神经传导功能，且对儿童的危害更甚于成人。有研究指出，血液中铅含量每增加10微克/分升，儿童智商平均下降4至5点，即使微量暴露也会造成注意力不集中、学习困难和行为问题，而这种智力损伤可能是永久性。

在成人中，慢性铅中毒则可能引发周边神经病变，出现手脚麻痺、肌肉无力，症状与颈椎压迫神经时相似。

2.汞

汞对神经系统的侵袭既精准又致命，它能轻易突破血脑屏障，在大脑中持续累积。因此，每天食用高汞鱼类者，其大脑中的汞含量可能飙升至常人的5至10倍。这种重金属主要攻击大脑皮质和小脑，引发多重症状：

视觉和听觉障碍，视野缩小

手指和脚趾出现刺痛感

协调能力下降，导致走路不稳

记忆力衰退与认知功能障碍

此外，汞离子会与神经细胞的硫氢基紧密结合，破坏蛋白质结构，导致神经细胞凋亡，即使停止接触汞源，这些症状可能持续存在。

3.砷

砷是最容易被忽视的神经毒素之一，特别是透过饮用水潜入人体的无机砷，若长期饮用含砷水源，会对神经系统进行慢性投毒，日积月累终将酿成大祸。而典型神经毒性表现为周边神经病变，会出现以下症状：

手脚出现「袜子-手套」式的麻木感。

夜间会加重灼热或刺痛感。

肌肉无力，甚至导致行走困难。

感觉异常，例如对温度和疼痛的感知下降。

有研究指出，长期砷暴露与柏金逊症、阿兹海默症等神经退化性疾病有密切关系。这些疾病一旦发作，治疗难度极大，恰似颈椎病变，因此日常需多加预防。

4.镉

镉主要透过香烟烟雾、工业污染和某些食物入侵人体，它不仅会在肾脏和肝脏中累积，更会对神经系统造成影响。有研究显示，镉能扰乱神经细胞的钙离子通道，影响神经递质的释放，从而引发一系列症状：

最早出现的神经系统症状为嗅觉功能退化

运动协调能力逐渐下降

学习和记忆功能明显衰退

焦虑和抑郁情绪增加

需要特别留意但是，孕妇体内的镉会穿透胎盘进入胎儿体内，直接影响胎儿大脑发育。有统计数据显示，母体镉浓度每上升一个单位，婴儿出生后出现神经发育异常的风险增加约20%。

医生教4招防吞重金属 必吃2种蔬果排毒

要有效防范重金属危害，必须从日常细节著手，谢炳贤医生教以下4大方法防止摄入重金属，其中必吃2大蔬果排毒：

留意饮食选择：应减少摄取大型深海鱼类，例如吞拿鱼、鲨鱼等，优先选购有机的蔬果，减少摄入农药和重金属。

水质安全：务必安装符合标准的净水器，并定期检测家庭用水中的重金属含量。

避免吸烟：香烟是镉的重要来源，戒烟能大幅减少降低镉的摄入量。

摄取富含抗氧化物质的食物：例如深色蔬菜和莓类水果，这些食物能有效对抗重金属引起的氧化损伤。

食物中有何常见重金属？

根据本港食安中心资料，由于铅、砷、镉和汞（水银）毒性较强，故须特别留意这4种重金属在食物中的情况，尤其是长期（慢性）摄入问题，因为它们可积累在人体内，损害器官，尤其是胎儿和幼童等易受影响群组。虽然这些金属可引致急性中毒，但这种情况多数由非饮食途径引起。这4种金属各自会与其他元素组成不同的化合物，而这些化合物的特性和进食后对人体造成的毒性影响各有差异。

食安中心指出，这4类重金属摄入来源如下：

1.铅

可透过多种媒介，包括空气、泥土、水和食物进入人体。有研究显示，吸烟、汽车使用含铅汽油、铅制食水管和含铅的食物罐焊料都是人们摄入铅的主要来源。在空气中悬浮的铅粒子可下降积聚，残留在蔬菜表面或经吸收渗进蔬菜和谷物。此外，铅亦可积聚在贝类等食用水产体内和陆上动物的内脏。

2.汞

除了饮食外，汞可透过含汞化物的补牙物料、工作环境和草药摄入。人们从饮食中摄入的汞大多属于无机汞。不过，剑鱼等一些体型较大的捕猎鱼类可在体内大量积累甲基汞这种毒性较强的有机汞。

3.砷

主要透过进食水产摄入， 尤其是在海底觅食的贝类和动物。此外，有小量的砷亦会透过可能含砷的农用化学物而进入食用植物，例如肥料 。

4.镉

一般主要透过饮食摄入镉，但受已污染的泥土或水所污染的食用农作物，镉的含量可较高。此外，进食动物的肾脏、甲壳类动物和软体动物较常积累这种金属，牠们都是摄入镉的其他食物来源。

资料来源：神经外科医生 谢炳贤、香港食安中心

延伸阅读：食安中心列87种低水银鱼类 三文鱼鲮鱼毒性低

