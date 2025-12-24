超市3类食物绝不买！专家揭恐食物中毒脱水致死 这种水果超多菌？

【食物中毒/沙门氏菌】超市出售的这类水果超多菌？有食物化学家及微生物学家列出一些绝不会在购买的食物，它们虽然在超市十分常见，却可能是大肠杆菌、李斯特菌、沙门氏菌等细菌的温床，进食后很可能引致食物中毒，甚至因此丧命。

超市3类食物绝不买！专家揭恐食物中毒脱水致死

根据英媒《Daily Mail》报道，食物化学家Bryan Quoc及微生物学家Kali Kniel提出3类在超市十分常见的食物，容易受到大肠杆菌、李斯特菌、沙门氏菌等细菌污染，引发食物中毒，甚至有致命风险，因此他们绝对不会购买这些食物。

甚么超市食品易受细菌感染？

1. 预切水果

食物化学家Bryan Quoc指，预先切好的果肉例如芒果、蜜瓜和菠萝，比整颗水果更容易含有大肠杆菌等有害细菌。因为它们具保护作用的外皮已被切开，露出了充满水分和柔软的果肉，是病原体的温床。

本港食安中心提醒，购买预先切开的水果应光顾衞生和可靠的店铺，并只应购买妥为冷藏的预先切开的即食水果。如非即时食用，应贮存切开或已去皮的新鲜水果在4°C或以下，应在1至2天内食用。

2. 芽菜

微生物学家Kali Kniel指，芽菜常见于沙律、汤和三文治当中，可能含有大肠杆菌、李斯特菌、沙门氏菌等危险的病原体。芽菜喜欢在温暖又潮湿的环境中发芽，却也是最适合细菌生长的环境。

而且由于芽菜发芽过程错综复杂，因此很难充分消毒至杀灭所有可能存在的沙门氏菌。如身体感染沙门氏菌，除了会引起腹泻、胃痉挛、呕吐和发烧外，病情严重可致脱水，甚至可能危及生命。

美国更有一项研究指出，1颗种子在发芽的3天内，上面的微生物数量可达10亿个。除非彻底煮熟，否则都会有食物中毒的风险。

3. 生牛奶

生牛奶即是未经过巴士德消毒法或超高温消毒法的牛奶。有些人认为生牛奶保留有更多营养，包括酵素、维他命和有益的肠道细菌，但Bryan Quoc警告，当中也存活著很多致病微生物，不值得冒风险饮用。

食安中心指，生乳是指未经加热杀菌处理的动物乳汁，例如牛乳、绵羊乳或山羊乳等。生乳可能从不同途径（例如受感染的动物及奶场的环境等）被细菌污染。未经巴士德消毒的生乳可能带有李斯特菌及沙门氏菌等致病菌，可引致多种食源性疾病，对幼儿、长者、孕妇和免疫力较低的人士尤其危险。而除了饮用生牛奶有较高食安风险，用生乳制成的芝士受有害细菌污染，成为食物中毒事故元凶的事件也时有发生。

相关文章：诺如病毒肆虐本港 3个月感染近千人 专家教每10分钟做1事加速痊愈？

感染沙门氏菌李斯特菌 严重恐致脱水败血病

食安中心及衞生防护中心提醒，沙门氏菌、李斯特菌和产志贺毒素大肠杆菌都是常见引起食物中毒的细菌。

沙门氏菌

容易受污染的食物来源：

未经彻底煮熟的肉类、肉类制品、家禽、未经加工处理奶类、生的蛋类及蛋制品 （例如布甸）

常见症状：

呕吐、腹泻及腹痛，或有发烧。

若未能及时接受适当治疗，可能出现致命的严重并发症，如脱水及败血病等，但这些情况十分罕见。

李斯特菌

容易受污染的食物来源：

受污染而未经煮熟的食物如蔬菜、生肉。

微冻即食食物及冷藏食物，例如冻食 肉类、肉酱、预制及贮存的沙律、生吃的海产、烟熏海产、未经杀菌处理的牛奶及用未经杀菌处理的牛奶制成的食物

常见症状：

通常会出现发烧、头痛，有时会出现肠胃不适的病征，如恶心、呕吐及腹泻等。

部分患者或会出现严重并发症如脑膜脑炎或败血症。

孕妇、初生婴儿/幼儿、长者、长期病患者或免疫力较弱的人士受感染的风险较高。

感染李斯特菌病的孕妇虽然大多没有症状或只有轻微症状，但可能会把细菌传给胎儿或新生婴儿，导致胎儿流产、夭折、早产或引致新生婴儿患上败血症或脑膜炎。

产志贺毒素大肠杆菌

大肠杆菌是一种常见于人类和温血动物肠道内的细菌。大多数大肠杆菌菌株都不会造成伤害，但某些菌株，如产志贺毒素大肠杆菌，则能产生强烈毒素，并可引致严重的食物传播疾病。

容易受污染的食物来源：

生或未经煮熟的免治肉类、受污染的蔬果、未经消毒的奶类制品等

被污染的饮用水

常见症状：

腹痛和腹泻，甚至出血性腹泻，亦可能会出现发烧和呕吐。

少数病人的感染可能会发展为危及生命的并发症，例如在幼童出现引致肾衰竭的「溶血性尿毒综合症」。

任何年龄的人士均有可能受到感染。虽然幼童和长者会较多出现严重病情，但即使是年纪较大的健康儿童及成年人亦可能出现严重感染。

资料来源：《Daily Mail》、食安中心、衞生防护中心

延伸阅读：食物中毒症状如何分辨？吃3类食物解毒自救？

