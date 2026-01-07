吃感冒药也危险？乱吃5种药恐变毒药！咳嗽/发烧/三高要留意

【药物禁忌/安全】生病服药正常不过，但有医生提醒，有5种药物勿轻易服用，恐损健康！市面一些常见的感冒药，也因为某种成分被点名。

乱吃5种药恐变毒药 勿轻易吃感冒药？

根据日媒《周刊女性PRIME》报道，数位医生指出，乱服以下5种药物影响身体健康，当中包括常见的抗生素、感冒药等。有医生更直言，其中一种药物「 生病也不吃 」。

5种常见药物有何禁忌/风险/服用注意事项？

1. 抗生素

不少人患上感冒时，也会要求医生处方抗生素。不过，日本太融寺町谷口医院院长谷口恭医生强调，抗生素只能对付结核杆菌等细菌，对感冒这种由病毒感染的疾病没用，只有出现40°C或以上高烧，伴随因细菌感染导致的肺炎等症状时才考虑使用。他坦言，在其20年的临床行医经验中，只处方过3次抗生素。

Aqua Medical Clinic院长寺田武史医生也提醒，滥用抗生素容易消灭益菌，导致肠道菌群失衡，破换坏肠道生态。许多患者会主动要求开立抗生素，但医生应审慎评估，仅在真正需要时才开立。抗生素并非万能药，对于感冒、流感和诺罗病毒等疾病并无治疗效果。

2. 感冒药

感冒药作为非处方药物在市面十分常见，不过谷口恭医生指出，服用感冒药其实有不少风险，连医生生病时也未必会服用。因为部分感冒药含有麻醉药物及甲基麻黄碱等兴奋剂原料成分，虽然含量非常微小，但患者服用后仍有成瘾风险。

而且，感冒药一般只能纾缓症状，无法真正治疗感冒，因此透过身体抵抗力让感冒自然痊愈会是最健康的选择。

3. 安眠药

安眠药与感冒药类似，也具有成瘾风险。谷口恭医生指，部分安眠药含有的苯二氮平类（Benzodiazepine）成分，具有高度成瘾风险，如过量服用恐令服用者对安眠药产生长期依赖。

谷口恭医生指，日本过去曾有不少因服食苯二氮平及其类似药品而导致的意外。2012年，东京一名42岁母亲服用了美思利尔（Myslee）安眠药后，无意识把5岁的儿子装进胶袋，意外令他窒息死亡。

谷口恭医生指，美思利尔正正是日本最常处方的安眠药之一。不过，他曾听一些患者转述曾被其他医生告知这是「最弱的安眠药」，谷口恭医生因而思疑其他医生在开处方时，是否充分向病人告知该药物的危险性。

4. 降胆固醇药物

不少高血脂患者都有服降胆固醇药的需要，不过寺田武史医生提醒，不宜滥用降低LDL胆固醇（坏胆固醇）的他汀类药物。他指出，LDL胆固醇其实是胆汁酸、激素和维他命D等重要物质的原料，对身体并非全然有害，而美国早在2015年已不再对LDL胆固醇设上限。

日本健康増进诊所院长水上治也医生也指出，一项分析日本人数据的研究发现，总胆固醇水平在250mg/dL的人寿命最长，因此建议不应乱服降胆固醇药物。

5. 糖尿病药

不少糖尿病患者也需服药控制病情，不过寺田武史医生提醒，切勿滥用糖尿病药物磺脲类 （Sulphonylureas）。因为这种药物本身可刺激胰脏分泌胰岛素，以降低血糖。若过份滥用，恐有增加食欲的效果，如没有控制食量会令体重增加。此外，胰岛素亦会过量分泌，增加胰脏负担。

在一众降血糖药中，寺田武史医生建议GLP-1制剂相对不错，但可能会引起严重的恶心和食欲不振。SGLT-2抑制剂可通过尿液排出糖分，对胰脏的负担较小。

《周刊女性PRIME》

