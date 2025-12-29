吃止痛药很伤肾？胃痛不能吃？药剂师拆解止痛药10大迷思

止痛药是常见的「看门口」药物，胃痛不宜吃止痛药？吃止痛药会伤肾？不少人对止痛药的服用方法、功效等其实也充满疑问，甚至存有误解，甚至有人以为止痛药可纾缓情绪健康，导致滥药。接下来，药剂师将一一拆解有关止痛药的10大迷思！

吃止痛药很伤肾？胃痛不能吃？

药剂师花逸修在其Instagram专页指出，在药局经常遇到民众询问有关止痛药的问题，而且很多人在生病时，都会自行购买止痛药纾缓病情，结果却因为误会了止痛药的用法，导致药物滥用的风险。

解构止痛药10大迷思

他整理出以下10个常见的药物迷思，并逐一解答，以厘清正确使用止痛药的方法：

服用止痛药10大迷思

问题1：服用消炎止痛药可以缓解胃痛？

胃痛绝对不可以自行购买止痛药服用，以免病情恶化，应尽速就诊，由医生诊断病因。

问题2：止痛药能否缓解情绪上的痛苦？

止痛药不能解决情绪上的痛苦。

问题3：抗生素和消炎药有何不同？

消炎药是可以抗发炎的解热镇痛剂，抗生素是用作杀菌的，例如治疗细菌等外来微生物引起的感染。

问题4：抗生素是否能消炎？

如果发炎是由细菌引起的，抗生素能够消灭细菌，从而减轻发炎症状。

问题5：所有止痛药是否都会对肾脏造成损伤？

错，乙醯氨基酚（acetaminophen）和鸦片类止痛药并不会对肾脏造成损伤。

问题6：必理痛是否会对肾脏造成损伤？

必理痛并不会对肾脏造成损伤，但若长期服用药物仍应咨询专业医疗人员意见。

问题7：哪些止痛药会对肾脏造成损伤？

非类固醇消炎止痛药（NSAIDs）可能对肾脏造成损伤。

问题8：服用止痛药是否会导致洗肾？

洗肾不一定是服用止痛药所致，血压、血糖、血脂的影响更重要。

问题9：如果必须长期服用止痛药怎么办

需要定期抽血，并监测肾功能。

问题10：服用止痛药多久会伤肾？

很难说，控制好三高以及定期监测肾功能更重要。

本港常见止痛药是甚么？ 服用会否伤肾？

本港衞生署指出，香港常用于消炎止痛之药物大致可分为2類，包括扑热息痛和非类固醇消炎止痛药（NSAIDs）。而两者的功效及药物例子如下：

本港常见止痛药有甚么种类？分别有何功效？

本港常见止痛药主要可分为扑热息痛（Paracetamol）及非类固醇消炎药（NSAIDs），两者主要均能够缓解疼痛和退热，非类固醇消炎药亦可用于减轻发炎症状。当中扑热息痛的常见制品型式包括药丸、药水、塞剂。

至于非类固醇消炎药（NSAIDs）除了上述提及的功效外，亦常用于风湿关节炎、痛风症、神经肌肉失调症，软组织发炎，以及普通痛症如头痛、牙痛及经痛，药物例子包括阿士匹灵 （Aspirin）、 布洛芬（Ibuprofen）、 吲哚美辛（Indomethacin）和萘普生（Naproxen）。

误用1类止痛药可致不育 拆解5大副作用

衞生署特别指出，其中的「布洛芬」属非类固醇消炎止痛药（Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs，NSAID）的一种，属于受管制西药成分，可能导致多种副作用：

布洛芬为何导致男性不育?

布洛芬可引发的副作用包括肠胃不适、恶心、胃溃疡、肾功能受损。另外，《美国国家科学院院刊》亦于2018年曾刊登一份报告，指布洛芬可影响年青男性的睾丸功能，降低其生育能力。

7类人忌吃布洛芬止痛药

衞生署亦警告，有7类人不宜服用「布洛芬」或非类固醇消炎止痛药，较容易产生副作用，或加重本身的病情。

忌吃布洛芬止痛药人士：

怀孕妇女：怀孕第30周起，更不应服用任何非类固醇消炎药 哺乳妇女：哺乳期间并不建议使用非类固醇消炎药 生育年龄的妇女：长期服用某些非类固醇消炎药或会降低女性生育能力 长者：长者较易于服用非类固醇消炎药后出现副作用 肠胃溃疡或出血的病人：患上肠胃溃疡或出血的病人，不应服用任何非类固醇消炎药 心血管病和肾病的病人：非类固醇消炎药可损害肾脏和心血管系统，不建议有患上心血管或肾病潜在风险的病人服用非类固醇消炎药 哮喘病人：某些哮喘病人于服用非类固醇消炎药后，哮喘症状可能恶化，应遵从医生或药剂师的指示用药

抗生素与消炎药有何分别？感冒发烧应服抗生素或消炎药？

根据广东省药品监督管理局资料，在日常生活遇到感冒、发烧、咳嗽、外伤，不少人会认为是发炎，而想到用抗生素，但其实是把发炎和感染混淆。

抗生素与消炎药分别⬇⬇⬇

抗生素与消炎药有甚么分别？

抗生素主要功效：治疗细菌或病毒引起的感染

消炎药主要功效：治疗发炎反应

发炎是指人体组织或器官对有害刺激或损伤产生的一种防御反应，机体的这种发炎反应机制可以促进组织损伤的修复，但过于激烈的发炎反应则可使组织坏死，造成功能障碍。

身体为何会发炎？

身体会发炎的原因主要可分成3大类，包括物理性、过敏原及生物感染所引起的发炎：

物理性的，如刀刺伤、烫伤或冻伤，也可以是化学性的，如酸碱导致的损伤

有过敏原导致的变态反应性炎症，如花粉、食物或药物引起的过敏

还可以是细菌、病毒或寄生虫等生物感染所引起的发炎

要治疗发炎，一般需要使用抗发炎药物，以抑制过于强烈的发炎反应，减轻发炎引起的红肿热痛等症状，防止功能障碍等不良反应的发生。常用的非类固醇类抗发炎药，包括阿斯匹灵、布洛芬、吲哚美辛等，或糖皮质激素类如可的松、泼尼松等。另外也可以使用物理治疗如热敷、冷敷或红外线、超短波等来减轻发炎反应。

至于因感染导致发炎的治疗方法，则需要依照不同的病原选用不同的抗感染药物，如果是病毒感染，就用抗病毒的药物，例如利巴韦林或各种抗病毒口服液等；如果是细菌感染就用抗生素，如青霉素、头孢类等。值得注意的是，如果是普通细菌感染，最好不要使用抗发炎药物，如地塞米松等，以免掩盖病情。

资料来源：药剂师花逸修instagram（获授权转载）、衞生署、医管局、广东省药品监督管理局

----

相关文章：

头痛原因｜女子长期头痛吃止痛药无效 求医揭竟与鼻腔1问题有关 ！附头痛10大成因

男子痛风吃1类止痛药 胃出血须切胃保命 医生揭5大恐怖后果 严重可致不育

肾衰竭洗肾年轻化！1款日本人气止痛药易伤肝肾？医生教8招护肾

纾缓经痛｜经痛10级痛！痛到呕食止痛药无效？医生拆解成因教3招纾缓