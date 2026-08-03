中年好声音4｜周志康夺MVP系最后高光时刻？  一举动疑证遭淘汰  网民望乐易玲力挽狂澜

《中年好声音4》最新一集「突破之夜」中，36岁的周志康（Daniel）迎来事业高光时刻，一直表现稳定的他，是次大胆挑战自我，以一身黑超皮褛造型Chok爆登场，配上苦练多时的舞步和结实肌肉，演绎天后郑秀文的经典快歌〈独家试唱〉，成功燃爆舞台，最终凭93分高分首度夺得MVP，让他激动得当场流下男儿泪。

周志康得高层乐易玲灿笑支持

周志康的破格演出，不但令全场观众High爆，更赢得评判们一致赞赏。张佳添大赞他「型到爆」，兼具实力与颜值，堪称「实偶派」（实力偶像派）；李思捷则对他与Mic Stand的互动留下深刻印象，形容如钢管舞般挥洒自如。值得留意的是，TVB高层乐易玲今集亦是座上客，当宣布周志康勇夺MVP时，镜头捕捉到乐小姐笑容灿烂，更兴奋得拍烂手掌，状似特意到场为他打气，引发外界揣测周志康获高层赏识。

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周志康获网民力挺入决赛

节目播出后，网上讨论区及社交媒体随即被洗版，大批网民涌入留言，狂赞周志康的演出是「完美突破」、「绝对值得杀入总决赛」，认为若他最终被淘汰，实在是「没天理」。

周志康发文感谢「银老师」

然而，与网络上的人气沸腾形成强烈对比的，是早前流传的「七强名单」中，周志康并不在列。更让粉丝忧心的是，近日周志康在社交平台上载与「银老师」高少华的合照，并发表长文感谢对方在比赛期间的指导与支持，字里行间充满离愁别绪，写道：「呢段路有你陪住，我好感恩。之后嘅日子，我会记住你教嘅一切，用心唱好每一句。」这番感言被不少网民解读为「离场感受」，担心他已遭受淘汰，提前向恩师致谢。

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吴亦伟粤语不清仍夺高分惹议：