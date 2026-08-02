黄宗泽巧遇旧爱胡杏儿老公李乘德  世纪同框表情互动全曝光  网民：关系这么好？

近日，视帝黄宗泽（Bosco）因出席《文化交流之夜马来西亚站》活动而现身马来西亚，工作之余不忘与一众好友到当地知名食店大快朵颐。然而，一场意想不到的相遇，却让这次的饭局成为了全城热话。有网民拍下影片，纪录了黄宗泽离开时，竟巧遇前女友胡杏儿的现任丈夫李乘德（Philip Lee）的「世纪一刻」，二人非但没有丝毫尴尬，反而多次热情相拥，尽显大方得体的兄弟情谊，场面温馨。

黄宗泽巧遇李乘德

根据网上流传的影片，事发于马来西亚一家热闹的食店。当时，黄宗泽与友人正准备离开，身穿灰色T恤、头戴黑色渔夫帽、并戴上口罩，打扮相当低调。就在此时，原本安坐于邻桌的李乘德一眼认出了他。

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黄宗泽李乘德相拥毫不尴尬

身穿深蓝色短袖衬衫的李乘德，状态轻松，他见到黄宗泽后，立即主动起身，脸上带著微笑，热情地挥手打招呼。黄宗泽也随即回应，二人随即上演了一幕温馨的「世纪相拥」。从影片中可见，两人紧紧相拥，李乘德更亲切地拍了拍黄宗泽的背部，而黄宗泽也回以同样的友好姿态。短暂交谈几句后，他们再次拥抱，脸上都挂著真诚的笑容，丝毫没有因过去的关系而显得尴尬或避讳，反而像多年不见的好兄弟，气氛融洽。

黄宗泽胡杏儿曾拍拖7年

众所周知，黄宗泽与视后胡杏儿曾有一段长达七年的深刻恋情。两人于2005年因合作拍摄无线经典剧集《我的野蛮奶奶》而擦出爱火，一直被外界视为圈中的「金童玉女」。虽然恋情早已是公开的秘密，但二人始终保持低调。直到2011年，胡杏儿荣登视后宝座，在颁奖台上罕有地公开向黄宗泽发表「爱的宣言」，希望两人能「顶住大家」，感动全港。可惜这段恋情最终在2012年宣告结束，胡杏儿更曾在分手记者会上泣不成声，而黄宗泽当时表示，两人是和平分手。

胡杏儿李乘德结婚11年

分手后，胡杏儿遇上了真命天子。2015年，她与商人李乘德结婚，并先后诞下三名儿子，组成了一个幸福美满的五口之家。胡杏儿经常在社交媒体分享家庭乐，而李乘德亦以来马来西亚出席好友杨明和庄思明的婚礼，可见他与圈中人关系友好。

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