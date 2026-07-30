94岁胡枫急性胆管炎入ICU昏迷4日命悬一线 新抱陪拍片交代健康近况 医生：福大命大

现年94岁的胡枫（修哥）好友谢贤（四哥）早前离世，胡枫回复传媒时被亲友代答，并透露胡枫身体抱恙。今日（30日），胡枫在社交平台发布影片，亲自交代情况，透露早前曾因病入院，更一度入住ICU昏迷长达4日，幸好现已康复出院。

胡枫急性胆管炎引发胆石堵塞入院

在影片中，胡枫的新抱Jojo透露，家人早前为免外界担心及打扰医院运作，仅称胡枫患上新冠及流感。但事实上，胡枫是因急性胆管炎引发胆石堵塞，病情危急，被送入伊利沙伯医院深切治疗部（ICU），期间因呼吸困难需要插喉，并昏迷了整整4天，情况一度令人忧心。

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胡枫福大命大战胜病魔

医生形容胡枫此次是「在天堂打了一个转」，更指他福大命大，指胆管炎可以引发严重并发症，细菌入血或导致败血症，足以致命，幸好胡枫福大命大，得到及时治疗。胡枫忆述，在昏迷期间，脑海中不断浮现家人、朋友及契仔契女的片段，强大的求生意志令他最终战胜病魔，苏醒过来。

大病初愈的胡枫精神看来不错，他衷心感谢伊利沙伯医院ICU的「杏林高手」及所有医护人员的悉心照料，亦感谢家人、朋友及广大网友的关心与鼓励。经历生死一劫后，胡枫表示会更珍惜与所有亲朋好友见面的机会，并承诺会一一亲自答谢：「我又谂起我啲契仔契女，好想见返佢哋，所以我好积极我嘅人生。」不少网民留言为他送上祝福，更大赞走过鬼门关的修哥「好叻仔」。

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