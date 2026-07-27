前TVB童星潘晓彤近照罕曝光 泳照尽展成熟魅力 息影嫁人曾任职空姐 一度闯荷李活

前TVB童星潘晓彤（Rachel）昨日（26日）在IG分享了一张在沙滩拍摄的泳装近照，引来网民关注。照片中，潘晓彤身穿黑色比基尼，下身配搭粉色裙，在阳光与海滩的映衬下，展现出健康性感的好身材和成熟魅力。广阔的沙滩和湛蓝的天空构成一幅美丽的画面，潘晓彤双手轻抚秀发，流露出自信的笑容，状态绝佳。这副Fit爆身型源于她热爱运动，榄球、篮球、滑水及溜冰样样皆精，曾学习大圣劈挂的她更是身手敏捷，充满运动细胞。

潘晓彤曾是TVB御用童星

现年37岁的潘晓彤是90年代的「TVB御用童星」，曾担任儿童节目《闪电传真机》小主持，后来她暂停演艺事业到澳洲留学，毕业后回港继续拍剧，并在剧集《一屋两家三姓人》中有过亮眼表现，之后还拍过《学警雄心》、《高朋满座》、《On Call 36小时II》、《天与地》等。除了在TVB得到的演出经验外，身手俐落的她更于2013年获选拍摄荷李活动作电影《Lady Bloodsport》；电影不仅以全英文拍摄，更需应付大量功夫武打场面，但对她而言皆游刃有余。

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潘晓彤息影后与外籍男友结婚

潘晓彤于2014年拍毕《爱我请留言》后便全面息影，告别娱乐圈，并在翌年与圈外外籍男友结婚，转型为人妻。婚后她曾任职国泰空姐，近年则化身旅游达人，主力经营个人旅游网站「RachiePn」，专注分享世界各地的美食、旅游攻略及生活点滴，社交平台亦充满了她在各地拍摄的旅行照片，展开了人生的新篇章。近年她仍有分享与圈中人的聚会照，当中包括与杨潮凯、乐瞳、伍咏薇、梁嘉琪等，照片曝光后随即勾起网民追剧的回忆，亦感叹她增添了成熟韵味。

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