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杨明一原因再跪地求婚庄思明 广州甜蜜放闪画面曝光 准新郎大马开烧味舖养家

影视圈
更新时间：21:30 2026-07-23 HKT
发布时间：21:30 2026-07-23 HKT

《星岛头条》早前收到独家消息，杨明和庄思明已敲定于8月2日（周日）在马来西亚吉隆坡JW万豪酒店举行豪华盛大婚礼。近日这对准新婚夫妇被网民捕获闪现广州，原来是为了即将在婚礼上播出的MV进行拍摄。根据网上流传的照片及影片可见，两人穿梭于广州的街头，同场还有艺人赵正洪参与拍摄，而两人在空档时亦展现亲民作风，对偶遇的粉丝来者不拒，大方合照。

杨明、庄思明于广州拍婚礼MV

从照片可见，当天杨明身穿一套剪裁笔挺的浅色休闲西装，显得精神奕奕；庄思明则换上了一袭优雅的薄纱衬衣，尽显修长身段。两人在镜头前互动，甜蜜自然，画面中二人不时深情对望，又有偶遇及互相吸引的浪漫画面，拍摄团队更特意重现了求婚的浪漫场景。画面中，杨明单膝下跪，拿出钻戒求婚，庄思明难掩惊喜之情，随后点头答应，二人又依偎拍下照片，该段MV及照片即将在8月的婚宴上，让宾客观看。

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杨明大马开烧味店一力养家

在演艺事业方面，杨明近年凭借TVB处境剧《爱·回家之开心速递》中的「虹豆沙汤远」一角维持稳定的曝光率。然而该剧近期已正式收厂并即将迎来大结局，令剧中一众演员面临常规工作的转变。不过杨明对此早有部署，为了婚后生活及承担起养家的重任，他早已悄悄将事业版图扩展至马来西亚，他早前飞往吉隆坡实地考察，投资开设了一家港式烧腊店，为了打响名堂，他特意从香港聘请专业师傅坐镇，主打地道「蜜汁叉烧」、「胡椒烧鸭」以迎合当地华人的口味，以实际行动向女方家人力证自己是个有承担的好老公。

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