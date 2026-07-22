谢贤离世｜Coco换黑头像低调悼念 谱过「爷孙恋」曾雪卵想当妈 四哥深情拒结婚绑死女方

《星岛头条》收到独家消息，一代巨星谢贤（四哥）于7月16日因患肺炎病逝，享年89岁。其前女友Coco在消息传出后，低调地将小红书社交帐号的头像换成全黑图片，无言悼念这位曾与她相恋12载、年龄相差49岁的前男友。此举与她近月频频高调分享二人旧情的态度形成强烈对比，可见她对谢贤的离世必定伤心欲绝，感情低落。

谢贤不欲结婚绑死Coco

Coco在20岁时，与当时已69岁的谢贤展开了一段轰动全城的「爷孙恋」。在外界普遍不看好的情况下，两人携手走过了12个年头。分手后，Coco近月不时在社交平台拍片，大爆昔日情史，让外界一窥究竟。她澄清，两人从未正式说过「分手」，分开的转捩点是谢贤意识到自己年事已高，身体机能大不如前，为了不耽误她的青春，才鼓励她多到外面世界发展，亦不敢跟Coco结婚绑实女友，并曾着Coco遇到好男人就离开他：「名份是假的，两张婚书我都撕烂了，为何还要结婚，何况我都80岁，所以我跟她说，遇到个好的就去吧」。

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谢贤为爱变卖名车

对于外界常将这段关系与金钱挂勾，Coco坦言自己当时经济早已独立。她更透露谢贤对她宠爱有加，甚至曾为她做长远打算，不仅建议并资助她在上海置业，更会买金条让她放入保险箱，承诺：「将来就算妳一无所有，也可以拿出来轻松应付生活。」最令人震惊的是，Coco自爆曾因投资失利欠下巨债，谢贤为了安抚和帮助她，竟毅然变卖儿子谢霆锋所赠的劳斯莱斯名车，将所得款项全数交给她还债。

Coco曾为谢贤雪卵

此外，Coco更表示，因为深信「女人一生，做过母亲才是完整的」，她早在二十多岁时便进行了雪卵手术，希望为谢贤保存「最好的DNA」，可惜最终因坚持孩子必须是「父母爱情的结晶」，而无奈放弃了当母亲的心愿，成为她心中最大的遗憾。

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