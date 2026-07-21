苗金凤设灵丨两子花牌伴慈母遗照 灵堂外展示21张生前珍贵照片 圈中好友致花牌悼念

苗金凤（原名林慧珊）于上月25日离世，享寿84岁。今日（21日）假大围宝福纪念馆二楼宝功堂设灵，翌日（22日）上午九时举行大殓仪式，十时辞灵，随后奉柩钻石山火葬场进行火化。

苗金凤两子花牌放当眼处

灵堂布置简洁，中央摆放了三个花牌，中间及右手边是苗金凤两位儿子刘禄坚一家及刘禄永一家，左边是三位姨甥的。横匾写上懿范长存，遗照用上苗金凤一张面带笑容彩色照片，相片四边围上粉红色玫瑰，灵堂外摆放满纸扎祭品外，还摆设了21张苗金凤生前不同年代的照片，让大家可以怀念她的昔日往事。圈中好友李文标和胡樱文及徐遇安夫妇送上花牌。

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苗金凤曾是粤语片时代当红女星

苗金凤是香港影坛及电视界备受尊敬的资深演员，其演艺生涯横跨逾半个世纪。她在 1960 年代以 17 岁之龄凭电影《双凤仇》一举成名，凭借清秀温婉与楚楚可怜的气质成为粤语片时代的当红女星，代表作有《一水隔天涯》及《珍珠泪》。随著粤语片式微，她转战电视圈，先后效力丽的、佳艺、亚洲及无线（TVB）等多个电视台；90 年代重返 TVB 后戏路大开，成功塑造了《第三类法庭》中霸气十足的母亲「韦金铃」及《烈火雄心》中精神分裂的「范瑞燕」等经典长辈角色。虽然她曾于 2005 年因厌倦拍剧而淡出，但 2013 年在曾志伟及监制陈维冠诚意邀请下再度出山，于《女人俱乐部》中精湛饰演尖酸刻薄的奶奶，演技大获网民好评。最终，她在 2014 至 2015 年完成舞台剧《杜老志》的演出后，正式告别幕前，专心享受退休生活。早前苗金凤离世消息公布，令不少影迷感惋惜。

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