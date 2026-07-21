独家 ｜谢贤离世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」处理已于和合石火化

香港影坛巨星，「四哥」谢贤已与世长辞，享年89岁。其子谢霆锋与女儿谢婷婷共同在社交媒体上发布声明，证实了此一沉痛消息。《星岛头条》独家收到消息，谢贤是于7月16日因肺炎离世，昨日早上（20日）以本名「谢家钰」之名于粉岭和合石火葬场低调举行火葬仪式。

谢贤患肺炎于16日离世

四哥晚年行动不便，需以轮椅代步，亦曾传出中风消息，上周患上肺炎于16日离世，正在内地筹备于7月25至26日演唱会的儿子谢霆锋，以及身处在加拿大的谢婷婷，已紧急低调返回香港送别父亲。

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谢贤遗体不经殡仪馆设灵

入行多年相识满天下的四哥，为遵从他低调处理身后事的遗愿，家人决定以「院出」形式办理，即遗体不经传统殡仪馆设灵，直接在医院殓房或告别室，完成简单仪式后随即出殡，不举办公众致祭。

家人20日现身和合石

前妻狄波拉、谢霆锋、谢婷婷，昨天早上现身和合石火葬场，为四哥处理身后事。由离世到火化仅短短数天，家人已极速完成所有仪式，让四哥最后一程走得安宁。回顾以往，一代巨星黄沾及倪匡离世时亦采取「院出」形式，极为低调地处理身后事。

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