《功夫女足》内地票房破10亿 传遭《八仙！》「偷票房」 周星驰晒可疑戏飞揭造假手法？

周星驰（星爷）自编自导的最新电影《功夫女足》要待8月13日（星期四）才于香港及澳门地区上映，但已经成为热门话题。事关《功夫女足》于内地率先上映，仅仅一周已创下全国总票房达10亿元人民币（约11.5亿港元）的好成绩，足见周星驰在中国的影响力。然而，《功夫女足》票房表现强劲，仍有令周星驰烦恼的事，他今日（17日）在IG一连发布了六则限时动态，内容并非庆祝票房大捷，而是转发多张观众晒出的「问题电影票」，并附上三个问号，似乎对此现象表示极度不解，引发网民讨论《功夫女足》是否遭遇「偷票房」情况。

手写票、涂改票层出不穷 周星驰发文质疑

所谓「偷票房」，是指影院将热门电影A的票房收入，违规转移至另一部电影B上，借此为B电影制造虚假的高票房数据。根据周星驰转发的内容，以及网上大量观众分享的票根作为证据，此次《功夫女足》疑被「偷票房」的手法层出不穷。许多观众表示，在购买《功夫女足》电影票时，收到的竟是手写戏票，更有网民分享，一张手写票竟要应付11位观众入场的「证据」。其中一张截图更显示，戏票上明明写着另一部动画电影《八仙！》的片名，却疑似被人用笔涂改，直接手写上《功夫女足》的片名，种种不寻常的操作都引起网民质疑存在「偷票房」疑嫌。

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影迷要求彻查还公道

尽管《功夫女足》的票房表现强劲，稳坐单日票房冠军宝座，但「偷票房」事件无疑为这份喜悦蒙上了一层阴影。此事件不仅直接损害了片方与投资者的收益，更严重扰乱了电影市场的公平竞争秩序。周星驰透过社交平台公开质疑，引起公众关注，大量影迷纷纷表示支持他讨公道，并强烈要求相关部门介入调查，彻查违规操作的影院，确保电影市场的健康发展。

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