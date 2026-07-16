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梁爱离世享年87岁 曾被封「御用工人」 去年揭患胰脏癌暴瘦 晚年住深圳老人院丨独家

影视圈
更新时间：17:50 2026-07-16 HKT
发布时间：17:50 2026-07-16 HKT

入行逾半世纪、在无数影视作品中素有「御用工人」之称的资深演员梁爱，今日（16日）传出离世消息，享年87岁。有知情人士向《星岛头条》独家透露，梁爱7月8日已于内地一家老人院因病辞世，结束了她充满色彩的演艺与人生旅程，据知她的家人已为她办完身后事。

梁爱去年确诊胰脏癌 豁达面对拒绝化疗

据了解，梁爱于去年不幸确诊患上被称为「癌中之王」的胰脏癌。面对突如其来的重病，87岁的梁爱展现出超乎常人的坚强与豁达。她深思熟虑后，选择拒绝接受过程痛苦的化疗疗程，决意「与癌共生」，希望以最自然、平静的心态去面对生命的最后阶段。

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梁爱受病魔折磨暴瘦至不足70磅

然而，胰脏癌的侵蚀速度极快，梁爱的身体状况在确诊后急转直下。受到病魔折磨，她的体重一度暴跌至不足70磅，整个人变得骨瘦如柴，情况令人相当痛心。由于患病后期身体极度虚弱，梁爱已无法自理日常起居生活。为了得到更周全、适切的照顾，她早前决定移居内地，入住位于深圳的一家老人院接受全天候护理，直至近日于院舍内病逝。

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梁爱 「御用工人」形象深入民心

回顾梁爱的演艺生涯，她入行超过50年，曾参演过大量经典电视剧及电影。虽然多数担任绿叶角色，但她凭著精湛且生活化的演技，将家佣、工人、管家等角色演绎得淋漓尽致，因而获得了「御用工人」的美誉，其亲切且敬业的形象早已深入民心。

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