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施南生今晚于养和医院离世 享寿75岁  电影工作室发声明因多重器官衰竭

影视圈
更新时间：23:03 2026-07-13 HKT
发布时间：23:03 2026-07-13 HKT

香港资深电影监制施南生，近日传出病重消息，早前在医院留医接受治疗。到今晚电影工作室发出声明，指施南生今晚8时51分已经离世。

施南生于养和医院辞世

电影工作室有限公司发出声明：「我们最敬爱的 施南生女士，自2022年起因免疫系统出现问题，健康状况一直未如理想。近月因细菌感染，引发多重器官衰竭，已于2026年7月13日星期一，晚上20:51于养和医院安详辞世，享寿75岁。深爱她的亲友家人随侍在侧，陪伴她走完人生最后一段旅程。相关追思及告别式资讯容后公布。」

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