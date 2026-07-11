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文颂娴朝圣郑秀文答谢会：买一送一抵到爆炸 49岁兴奋尖叫少女味十足 冻龄样貌掀热议

影视圈
更新时间：17:00 2026-07-11 HKT
发布时间：17:00 2026-07-11 HKT

天后郑秀文（Sammi）因演唱会舞台部件发生故障存在安全隐忧，将三场《You & Mi 演唱会》改为「答谢会」以回馈歌迷，吸引了不少圈中人及歌迷捧场。昨晚（11日），文颂娴（Annie）亦化身小粉丝现身启德主场馆，并在社交平台IG上分享了现场的炽热气氛，其兴奋模样和49岁依然少女味十足的状态，成为网民热议焦点。（附郑秀文答谢会头场高清照片

文颂娴观众席上呼唤刘德华

从文颂娴分享的影片可见，她完全沉浸在演唱会的欢乐气氛中。当晚她身穿简约的黑色上衣，手持萤光棒，见到刘德华出场时，更在观众席上兴奋大叫：「华仔！」脸上挂著灿烂的笑容，流露出满满的少女心。镜头前的她近乎素颜，但皮肤紧致，神采飞扬，完全看不出已是49岁，冻龄功力令人惊叹。

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文颂娴：应该系我哋向你讲多谢

影片中亦捕捉了郑秀文与首场答谢会嘉宾刘德华同台的珍贵画面，以及郑秀文在台上的精彩演出。文颂娴在帖文中激动地表示，这是一场十分有诚意的答谢会，形容感觉像「买一送一抵到爆炸」，更笑言：「应该系我哋向你讲多谢」，化身成小粉丝，兴奋之情溢于言表。

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郑秀文答谢会首场高清照片：

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