曾志伟北上做老板！张学友、梁朝伟巨星花篮阵撑场 奖门人满场飞亲民合照签名

73岁的曾志伟自卸任TVB总经理职务后，除了自组制作公司拍剧外，近日更强势进军饮食界，于佛山投资开设面包店，并亲自主持开幕剪彩仪式。新舖开张当日场面墟冚，人山人海，多位圈中好友专程北上亲身到贺，当中包括吴启华、麦长青、洪天明与老婆周家蔚齐齐现身撑场，吸引大批市民驻足围观及举机拍摄。

曾志伟面包店晒巨星花篮阵

曾志伟纵横演艺圈数十年，地位举足轻重，现场摆满了圈中好友送上的祝贺花篮，排场十足。现场花牌上的名字星光熠熠，包括谭咏麟、歌神张学友、影帝梁朝伟与刘嘉玲、谢天华、林晓峰、杜德伟夫妇、钟镇涛夫妇、梁家辉夫妇、苗侨伟夫妇、钱嘉乐、王祖蓝、阮兆祥、麦美欣、叶童及其夫陈国熹等，每一个名字都份量十足。曾志伟当日心情极佳，全程展现亲民作风，面对佛山街坊及粉丝的热情包围，他满面笑容，对于签名合照全部来者不拒，网民纷纷大赞：「奖门人超级Nice」、「毫无架子」，为新店赢尽口碑。

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曾志伟新公司头炮剧由袁咏仪当女主角

曾志伟除了在饮食界大展拳脚，他亦有投入影视制作事业，主理的首出重头悬疑剧集《狩谎》备受瞩目。该剧由内地一线男星成毅，伙拍金像影后袁咏仪担纲主演，这个极具新鲜感的破天荒阵容，让剧集未开拍已先声夺人。据悉《狩谎》不仅在内地播放平台火速突破17万的「预约量」，更强势夺得「2026最具期待作品」大奖，网民纷纷指对新作万分期待。

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