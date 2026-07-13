施南生离世丨金牌制片病逝 生前最后露面撑拐杖送别亡友 数月前于半山新居受访泄近况

施南生逝世丨殿堂级电影监制「金牌制片」、名导徐克前妻施南生不敌病魔离世，享年75岁。回顾施南生生前最后一次公开露面，5月时她暴瘦撑拐杖出席亡友谷薇丽告别式；而3月时上载到文隽YouTube频道、访问施南生的节目，估计是她最后一个详细访问，片中她罕有公开半山豪宅新居，谈及旧事亦透露近况。

施南生病危时获多位好友探望

殿堂级电影监制、在香港影坛被誉为「金牌制片」的施南生传出离世噩耗，结束了其传奇一生，震惊整个华人影视圈。早前已有消息指施南生健康亮起红灯，病情严峻并于养和医院接受治疗，期间挚友张艾嘉、俞琤及昔日助手曾多次赶赴医院探望，可惜最终仍不敌病魔。回顾施南生生前最后的时光，她对电影的热爱与对朋友的重情重义，依然深植人心。

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施南生最后公开露面 撑拐杖送别亡友

施南生生前最后一次出现在公众视野，是今年5月份出席亡友、资深制片人谷薇丽的告别式。当时施南生的健康状况似乎已大不如前，不但身形暴瘦、面色显得十分苍白，行动亦变得相当不便。

据当时在场人士及传媒捕捉的画面所见，施南生步伐蹒跚，出入均需要依赖拐杖支撑，并由旁人全程搀扶。尽管身体看来极度虚弱，她仍坚持亲自到场送别相交多年的挚友最后一程。这份强忍病痛也要尽朋友之义的坚持，如今看来更令人感到鼻酸与敬佩。

施南生早前受访曾分享半山新居生活

在病情急转直下之前，施南生于年初曾接受资深电影人文隽的邀请，登上了其YouTube频道《文隽 讲呢啲 讲𠮶啲 Man's Talk》接受访问，访问于今年3月上架。这段分开几集上载、每段影片长达数十分钟的访谈，估计是施南生生前最后一次详尽访问。

在这段估计于年初录制的影片中，施南生的精神状态仍相当不错，身形亦明显比5月露面时微胖且饱满。她在访问中依然展现出「金牌制片」的风范，思路清晰、对答如流，与文隽畅谈昔日香港影坛的黄金岁月与幕后点滴。

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施南生晚年搬离旧居

除了回顾电影生涯，施南生更在节目中罕有地公开了近况与私人生活。施南生于其位于半山麦当劳道附近的新居豪宅受访。她当时透露，自己本来对旧居充满感情，并没有打算搬家，但因为原居所面临重建计划，才无奈迁入这间新居。没想到，这个原本只是无心插柳搬入的半山寓所，却成为了她人生最后岁月的驻足地。

施南生的离世，象征著香港电影界一个辉煌时代的落幕。她一生为华语电影贡献良多，提携过无数台前幕后的电影人。虽然「金牌制片」的倩影已成追忆，但她留下的无数经典电影作品与侠女风范，将永远留在广大影迷与电影人的心中。