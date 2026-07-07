47岁廖碧儿疑恋百亿富商猛料家族大有来头 吕礼章为「五亿探长」吕乐世侄？

47岁的廖碧儿（Bernice）近日传出谱年差逾20载的「忘年恋」，有传男方为7旬前东华三院主席兼百亿富商吕礼章，廖碧儿疑似新恋情曝光后，掀起网民热议。有指吕礼章不仅为专业建筑师，吕氏家族的传奇发迹史，为人津津乐道外，有传与一代传奇「五亿探长」吕乐也关系匪浅，是对方的「世侄」。

吕礼章家族靠饮食业起家

吕礼章的父亲吕佳，据指是七十年代著名「国际酒楼夜总会」的幕后推手，祖籍南海的吕佳，早在30年代来港，从「调和酱园」做厨房杂务，逐渐掌握造酱技巧，其后接管酱园，全盛时期旗下工人多达逾千名，规模庞大。到40年代吕佳涉足酒业开设「冠和酒行」，成为国内酒业在港的主要分销商。吕佳靠饮食业起家，于60、70年代已是商界大亨，兼任乐善堂董事。

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吕礼章父亲与吕乐创立宗亲会

吕佳在商界长袖善舞，与当时的总华探长吕乐更是合作无间。两人在1965年牵头成立「香港吕氏宗亲会」，团结本地吕姓商人，进一步巩固双方的生意伙伴关系。结合吕佳在酱园及酒行的丰富经验，两人联手创办「国际酒楼夜总会」，当年选址弥敦道好望角大厦。1971年开幕时，不仅邀请影后李菁剪彩，更重金邀邓丽君、徐小凤等巨星驻场演唱，风头一时无两。

吕乐套现远走加拿大

在吕佳团队的营运下，夜总会搞得有声有色，于1972年夜总会连同物业成功上市。在廉政公署成立前夕，深谙财技的吕乐，在1973年将其父母及儿子持有的「渭滨置业」，旗下包括大围博雅山庄别墅的股份按予上市公司，套现600万元，吕乐之后远走加拿大。

吕礼章兄长为会计师

而国际酒楼夜总会在吕佳的带领下冲出香港，在伦敦、多伦多及巴黎等地开设分店，高峰期拥有多达15家海外酒楼。吕佳靠饮食业打下江山，但其仔女多数选择在专业领域发展。身为𡥧仔的吕礼章拔萃毕业后成为建筑师，其兄长吕礼恒则是会计师。

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