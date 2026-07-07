郑秀文演唱会因舞台故障延期主办方被赞做法负责任 监制身份惹争议：系边个你好清楚

乐坛天后郑秀文一连三场（7月10日至12日）的《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站》原定于本周五于香港启德主场馆举行，不过昨日（6日）主办方突发宣布因舞台部件故障存在安全隐忧而需要延期。郑秀文其后坦言对演唱会延期感到震惊及失望，但为免海外及本地歌迷承担损失，与团队商量后，决定于原定日子改办免费「答谢会」，亲自以歌会友向观众致歉。

有网民发现郑秀文演唱会监制是fran9

郑秀文演唱会延期的消息震惊歌迷，事件在网上引来不少回响，有人赞主办方寰亚做法很好：「睇到寰亚因为安全问题，宁愿通知Sammi延期再开，完全系一间肯负责任嘅主办，真系要畀个赞！祝Sammi 之后演出顺利~第一时间又谂起我粒仔间公司，真系记一世。」原来有网民发现，郑秀文担任演唱会监制是fran9（林浩源），他曾在2022年7月为MIRROR的红馆演唱会《MIRROR WE ARE LIVE CONCERT 2022》担任总监制，负责统筹、设计演出流程及舞台视觉构思。

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fran9是郑秀文《You & Mi 》监制

有网民发现，郑秀文《You & Mi 世界巡回演唱会》的监制，正是MIRROR的红馆演唱会的监制fran9，事件在网上引起不少声音，有人说：「留意下郑秀文演唱会监制系边个，佢负责过边个演唱会你好清楚。」、「寰亚真系处理得好好！」、「Sammi与团体绝对系有担当嘅一team人。」、「冇错，意外嘅嘢一单都嫌多。」、「其实冇佢哋呢单嘢，依家啲演唱会个安全都唔会咁严啦～」不过亦有人说：「佢够胆用上次MIRROR出事𠮶个导演，仲要加埋艺能做工程，点会唔再出现安全隐忧？ 唔明佢哋嘅做法。」、「次次呢个导演做， 舞台都出事， MIRROR系咁，而家到Sammi又系咁。」、「没办法，这次演唱会的制作团队， MIRROR出事那次是一模一样， 本身都存在问题，政府亦都会望到实。」郑秀文与监制fran9多年来合作无间，她们曾在2014年《Touch Mi》演唱会合作，有网民称在尾场演出上，郑秀文在台下升上来的时候，半开玩笑地「指责」fran9并说：「搞咩呀监制，我喺下面企咗5分钟啦，死都唔肯起歌。」

郑秀文积极为周五「答谢会」进行彩排

郑秀文曾表示自己比大众早一天（前日中午）才收到公司的延期通知：「当时为演唱会做紧准备，如火如荼，整个团队同我都好ready开骚。突然收到呢个通知，我有啲震惊，当然亦有失望。」在冷静消化消息后，郑秀文理解并尊重主办公司将「安全」放在首位的艰难决定：「既然个场地仍然喺度，最大嘅硬件：Sammi仲喺度，我仲有Dancers、音乐、我嘅歌、我仲有观众嘅时候，我可以谂啲方法令观众嘅伤害唔好咁大呢？」因此，郑秀文在极短时间内与公司商讨，决定在原定演唱会的这三天改办为期一个半小时的「答谢会」，以歌会友，将观众在时间、情感与金钱上的伤害减至最低，郑秀文还说：「我真系好抱歉、好抱歉，对于买咗任何一场飞嘅观众，为你哋做成不便。情感上𠮶种痛、𠮶种伤害，金钱、时间、心路历程、为咗扑飞花咗嘅心血，我真系好抱歉。」郑秀文正积极为本周五开锣的「答谢会」进行密集彩排，期望以最佳状态与歌迷见面。

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郑秀文罕晒庞大家族合照：