周嘉洛与Stanley邱士缙惊喜同框 TVB、ViuTV两大小生曾同演裁判官被比较

在无线剧集《正义女神》和 ViuTV 原创剧《COURT!》中，周嘉洛与 MIRROR 成员Stanley邱士缙，不约而同获得编剧潘漫红的加持，同样饰演「裁判官」，并凭借精湛演技赢得外界高度评价。日前，两位新生代优异演员惊喜同框，上演了一场世纪同场，引来网民疯狂洗版。

周嘉洛邱士缙惺惺相惜

在曝光的合照中，两人的最新状态皆极具型格。当天他们默契十足地同样戴上帽子现身，令两人的整体外型与气质显得更加贴近，宛如双胞型男。两位男主角私下见面并无竞争的火药味，反而展现出识英雄重英雄的友好互动。他们在镜头前亲切地握手，另一只手则竖起拇指互相点赞，神情轻松，可谓惺惺相惜。

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周嘉洛劲大只不逊邱士缙

平日以「大只」健硕身形见称、被粉丝封为「大表波」的邱士缙，身形一向傲视同侪。意外的是，站在身旁的周嘉洛身形健硕程度竟然完全不落下风，健硕身形与对方不相伯仲。当周嘉洛伸出右手与邱士缙握手时，其手臂与手背上青筋暴现，Man爆全场，这个充满力量感的成熟细节，成功让观众看到他近年积极健身的成果，完全摆脱了昔日在《爱·回家之开心速递》中「金城安」那种弱不禁风的喜剧影子。对于被外间比较，邱士缙早前向记者表示，虽然未有时间观摩对方演出，但对于演「最年轻裁判官」，有一点周嘉洛是比他优胜，就是周嘉洛（30岁）比他年轻5岁。

周嘉洛邱士缙同演年轻法官获赞

这两位被视为新生代优异代表的演员，在各自的剧集中都展现了非凡的实力。周嘉洛在《正义女神》中饰演内心沉重、野心勃勃的裁判官郑邵文，他刻意调整演绎方式，以沉稳内敛的演技成功驾驭了层次复杂的正剧角色，更获得视后佘诗曼的公开认证；而邱士缙则在《COURT!》中饰演不畏权贵、铁面无私的法官方仲恒，面对老戏骨张锦程的压迫感依然气场强大，台词功力深厚，被网民赞誉为「变色龙」演技。

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