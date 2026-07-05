李家鼎最新状态醒目更胜从前  全面长肉记性好超锡细新抱互动曝光  网民：多得豪仔悉心照顾

现年81岁李家鼎，早前因前妻施明离世及「李家风暴」等事件影响，心情一度跌入谷底，身形暴瘦，健康状况令全港市民忧心。但经过李泳豪及其太太悉心照顾下，李家鼎已渐渐走出阴霾。继早前父亲节，细仔李泳豪带他大餐庆祝后，近日李家鼎再次于李泳豪的YouTube频道影片中亮相，最新状态曝光，可见他已完全回复精灵，与儿子及新抱（媳妇）同游九龙城话当年，尽享天伦之乐。

李家鼎精神矍铄游九龙城

从影片中可见，鼎爷当天以一个全新形象示人，显得非常时尚有型。他头戴一顶浅蓝色Cap帽，并特意将帽子反转佩戴，配上一件醒目的蓝色恤衫，活力十足，完全不像81岁。在儿子李泳豪的镜头下，鼎爷的最新容貌清晰可见，曾经凹陷的脸颊已完全长回肉，面色红润饱满，与早前消瘦的模样判若两人。他全程笑容满面，不时流露出慈父的微笑，眼神温柔地看著儿子和新抱，精神状态极佳。

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李家鼎中气十足记性好

这次李泳豪特意带李家鼎重游旧地九龙城，父子俩穿梭于大小街道，李家鼎沿途忆述往事，中气十足且记性超强。他对九龙城的店舖和建筑物变迁如数家珍，准确指出当年的戏院、当舖等位置，更分享了不少与儿子们的童年往事，可见他思路清晰，十分精灵醒神。

李家鼎甜笑望新抱展慈父本色

除了话当年，鼎爷的胃口也相当不错，身形明显比之前更壮实，已经「长番晒肉」。影片中他先是品尝了美味的鸡蛋仔，其后一家人更到甜品店吃甜品。期间，李泳豪与爱妻林妤谦（Agnes）恩爱互动、耍花枪，坐在旁边的鼎爷看到这一幕，立即望向新抱展现出满足的甜笑，脸上流露出满满的幸福感，可见他极为疼爱儿子和这位新抱，一家人相处温馨和睦，其乐融融。

网民感安慰：鼎爷精神返晒嚟！

影片发布后，大批网民纷纷留言，表示看到李家鼎回复健康感到非常安慰。不少网民大赞：「鼎爷的精神气都回来了，豪仔夫妇的照料已见成效」、「真心开心见到鼎爷一日比一日快乐，成个人都精神晒，多得豪仔夫妇悉心照顾」、「鼎爷，你哋好！见到鼎爷食鸡蛋仔，有了胃口，都替你们开心」。

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