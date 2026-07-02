大马羽毛球名将李宗伟抗癌后罕晒近照 消瘦样惹球迷心痛 曾电疗损坏喉咙黏膜难进食

43岁马来西亚羽毛球传奇选手李宗伟自2018年确诊初期鼻咽癌后，一直积极对抗病魔，并于2019年宣布退役。近日，他与家人同游日本，在东京街头偶遇丹麦前羽毛球一哥安赛龙（Viktor Axelsen）。李宗伟在社交平台上分享了这次「世纪重逢」的合照，然而相中可见他身形明显消瘦，脸颊凹陷，令一众球迷大感心痛与担忧。

李宗伟偕妻现身日本偶遇安赛龙

马来西亚羽毛球名将李宗伟，近日偕同太太黄妙珠及家人前往日本东京旅行，竟在街头意外碰上同样在当地遇上早前宣布退役的丹麦羽毛球名将安赛龙。两人从昔日的场上宿敌，变成如今的场外挚友，这次「命运般的偶遇」令李宗伟兴奋地在Instagram（IG）上分享合照，并留言写道：「The rallies may be over, but the friendship lives on.（比赛虽已结束，但友谊长存。）」

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李宗伟脸颊凹陷消瘦不少

从李宗伟分享的近照中可见，他身穿绿色Polo恤，与太太黄妙珠及好友安赛龙在东京街头开心合照，精神看起来相当不错。然而，不少眼利的网民发现，相片中的李宗伟身形比以往消瘦不少，脸颊明显凹陷，与过去在赛场上叱咤风云的健硕模样形成强烈对比，引来大批球迷留言关心其健康状况。

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李宗伟抗癌之路艰辛

李宗伟于2018年确诊初期鼻咽癌，当时他为了寻求最佳治疗，毅然远赴台湾接受质子治疗。他曾在自传电影的分享会上透露抗癌的艰辛过程，期间总共进行了33次电疗；受放射线影响，他喉咙内的黏膜破损，连吞口水都感到剧痛，只能靠饮牛奶维持体力。这段痛苦经历令他身心俱疲，所幸最终成功战胜病魔。

尽管抗癌成功，但治疗带来的后遗症与身体耗损，令李宗伟无法再应付高强度的训练与赛事。最终在2019年6月，他带著遗憾宣布挂拍，结束长达19年的辉煌职业生涯。

李宗伟家庭幸福美满

退役后的李宗伟将生活重心转移到家庭。从他早前在父亲节分享的家庭照中，可以看到他与太太及儿子们幸福洋溢的模样。虽然身形已不复当年健硕，但脸上满足的笑容，足以展现他享受家庭时光的快乐。

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