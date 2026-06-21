台湾啦啦队成员汶汶遭粉丝割颈 男子被捕后大嗌：汶汶逼我 女星睇新闻认出疑犯揭骚扰手段

台湾职棒「中信兄弟」旗下啦啦队「Passion Sisters」成员汶汶，昨日（20日）在私人摄影活动现场遭遇暴力袭击，被一名52岁许姓男子持刀割颈。事件震惊台湾社会，而台湾女星夏语心在收看新闻报导时，惊觉涉案疑犯的容貌非常眼熟，才赫然发现对方原来就是长年对她进行跟踪与骚扰的恐怖狂迷，随即公开揭露其过往的恶劣行径。

啦啦队女神汶汶活动中遇袭

事发于昨日，中信兄弟啦啦队成员汶汶在出席一场预约制的私人摄影会时，突然遭到该名许姓男子持利器袭击，颈部当场被割伤，流血不止。现场工作人员见状随即合力将许男制服并报警求助，而伤势严重的汶汶则被紧急送往医院抢救。

其后，汶汶所属的经理人公司发表声明，对这宗暴行予以最顶级的强烈谴责，并向大众与粉丝交代最新伤势。声明指出，汶汶在接受紧急手术后已经度过危险期，目前生命迹象稳定，正在医院休养与康复中。

疑犯被捕情绪失控怒吼

涉案的52岁许姓男子在案发现场被捕后，随即被带回警署调查。经过警方数小时的侦讯，许男于今日（21日）下午2时许被移送至士林地方检察署。在移送过程中，面对现场大批传媒的镜头，许男突然情绪失控，并大声呼喊「是汶汶逼我的」。检察官在进行复讯后，认为其涉案情节重大，最终依「杀人未遂罪」正式向法院申请将他羁押。

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夏语心认出疑犯揭露曾被跟踪多年

这宗震惊当地的割颈案曝光后，台湾女星夏语心亦有留意相关报导。当她看到新闻画面上显露的疑犯容貌时，感到极度震惊与恐惧：「看到新闻我真的吓死了。」她在Threads发文表示，这名涉嫌企图杀人的许姓男子，竟然就是多年来持续对她进行严重骚扰的同一人。

夏语心坦言，该名男子过去的骚扰手段令人不寒而栗。他不仅长年累月在夏语心工作的电视台门口死守，甚至到了深夜或隔天也绝不离去；更恐怖的是，他曾成功查出夏语心的住址，并在其住宅附近的巷口埋伏。除了日常起居，对方甚至查出她的私人行程，多次透过不明渠道获取她的航班资讯，然后在机场接机大厅等候并一路尾随。此外，她透露曾前往健身中心做运动，对方也能准确无误地在街上现身等候，让她与随行教练都感到极度不安。

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夏语心曾被对方怒骂

夏语心指，早年这名男粉丝常常在电视台等她，由于她太害怕，于是请前辈载她离开，亦因此令该男粉丝错过遇上她的机会。她表示：「他似乎就这样等到隔天，后来他传了乐乐长的私讯怒骂我让他等太久。」

夏语心推测狂粉获悉艺人行踪手段

夏语心在贴文中推测，这类狂热粉丝可能会透过加入临时演员等行业群组，来刺探艺人的拍摄与工作行程。她希望借由公开自己痛苦的被骚扰经历，呼吁同行与大众提高警觉、注意安全，同时也衷心祝愿受伤的汶汶能早日康复。

而据台媒报导，疑犯年过52岁，长期无业，依赖高龄父母供养，是标准的「啃老族」。而且热爱追星，据指他家中囤积了大量明星相关的杂物。

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