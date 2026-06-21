施可莹离世丨明星纷纷悼念 Jeffrey：不再受病痛折磨 生前曾获泰国女神邝玲玲与Orm打气

施可莹逝世丨曾担任多个韩星及泰星见面会司仪、前 ViuTV 节目主持施可莹（Lillian）早前透露患上癌症停工。今日（21日），其家人证实施可莹已因病离世，终年仅20多岁。施可莹生前展现坚强意志，并决定将遗体捐赠成为「大体老师」，遗爱人间。

施可莹人缘甚广 明星留言悼念

施可莹在演艺圈工作期间广结善缘，离世噩耗传出后，多位圈中艺人纷纷表达惋惜与哀痛。包括商台DJ阿正、魏浚笙（Jeffrey）、邝洁楹、许靖韵、陈苇璇、蔡洁及余香凝等明星，均有发文悼念这位充满热诚的年轻主持。魏浚笙在Threads留言：「致最好最有心最为大家谂嘅Lillian：能同你一起在电影合作跑谢票系我荣幸，愿你在天堂不再受病痛折磨，做个快乐的小天使。」旅游达人Victoria（杨逸晴）也表示：「致：在我心中永远开朗的Lillian，虽然我们只有一面之缘，但你在我心里留下了很深刻的印象。我会永远记得你的开朗、率性与善良。Lillian的亲友与挚爱好好保重。」阿正则在IG留言：「愿你在天国快乐 RIP。」

相关阅读：施可莹不敌卵巢癌离世 经历全子宫切除 早前停止化疗申请做大体老师 曾任韩星泰星见面会司仪

泰星邝玲玲与Orm曾拍片为施可莹打气

在施可莹抗癌期间，曾有过一段温馨的跨国互动。施可莹生前曾多次为泰国人气女星邝玲玲（LingLing）与 Orm 的见面会主持，二人在得知施可莹病况后，特意录制了一段影片隔空送上祝福。在香港成长的邝玲玲以广东话为她打气：「Hello，Lillian！希望你保持开朗心情，面对呢次挑战，加油！唔好放弃，我哋会支持你。」而 Orm 则以英语祝福她早日康复。施可莹当时看到影片后深受感动，并留言回复：「非常感谢你们，我看这段影片时哭了。感谢你们的一切，希望很快能再与你们两位合作。」不少邝玲玲（LingLing）与 Orm 的Fans亦在社交平台告知偶像有关施可莹离世的消息，希望邝玲玲与 Orm也不要太难过。

相关阅读：施可莹患卵巢癌病情恶化停止化疗 泰星邝玲玲、Orm隔空送祝福 Lillian感动落泪