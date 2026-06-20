前新闻主播陈书君感叹终于自由 疑长文轰是非精 被称「Gay界靓仔」反讽网民理解能力

有线新闻前主播陈书君自离开主播台后，一直未公布事业路向，一度有网民好奇他是否会过档其他电视台继续报新闻。他今日（20日）于社交平台Instagram上载最新照片，相中他身穿笔挺绿色西装，手持咪高峰，站在一个布满白色鲜花的典礼拱门下，疑似已成功转型，开展其婚礼司仪事业。他在帖文中写道：「我今天终于是彻底自由了，这场大型的人间渡劫功德圆满，顺利出关，不用再配合演自我感动的烂戏了。」字里行间流露出如释重负的心情，似乎对新生活非常期待。

陈书君曾出Po寻求工作机会

其实陈书君离职后，曾一度在网上公开寻求工作机会，表示自己暂不打算做全职工作，希望以自由身尝试更多可能性，并表明「我面皮够厚」，欢迎各种合作。今日的发文，似乎印证他已找到新的事业方向，并对过去的工作有所感悟，续指：「希望我过得很好，而别人怎样继续在自导自演的狭隘世界里称王称霸，一概与我无关，我要去过真正宽广的人生了。」

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陈书君疑发文反击「是非精」？

然而，转型之路或非一帆风顺。陈书君近日曾在Instagram发表长文，措辞强硬地不点名批评有人「多管闲事」，暗斥对方「靠那点贫瘠的见识，就能随便撼动别人的专业版图」，并警告：「要不是真把我逼到要出手还击，接下来发生的精彩场面，绝对是你那点贫乏的脑容量想像不到的。」由于帖文未有明言细节，有网民误以为他因年初公开与男友订婚的性取向而遭受歧视，留言安慰道：「唔系呀，你系gay界入面算靓仔。」此留言却引来陈书君亲自回应：「你系咪有理解问题。」看似对该网民的揣测感到不满。

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陈书君公开性取向年初与男友订婚

陈书君于今年初勇敢公开性取向，并宣布与男友订婚，获得不少祝福。如今离开新闻界，开拓事业新路向，虽然过程中遇到小风波，但从他最新的帖文可见，他已决心放下过去，专注开展人生新一页。

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