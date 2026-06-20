麦家琪跟大律师老公屡传婚变 罕谈婚姻认「爱已拆散」零恩爱举动 自信唔会离婚：我唔知佢点谂

50岁的麦家琪自2006年与大律师老公王国豪结婚后，先后诞下两子一女，近年更将事业重心转移内地的她，近年多次传出婚变，其婚姻状况备受关注。近日麦家琪接受专访罕有地大方分享，与老公结婚近20年的相处之道，被问到老夫老妻的日常，麦家琪指两人现在「眼角好高」，已经不会时刻注视著对方，感情早已升华为责任。她坦言当初两人因为相爱而步入婚姻，继而建立了一个五口之家，现在将爱情拆开分到其他家人身上都好合理，她更不讳言自己跟丈夫平时已极少有恩爱举动。

麦家琪不再百分百爱老公

谈及经历了20年的婚姻是否还有「爱」，麦家琪认为「爱都拆散了」，她直言现时的爱已经分成几份：「爱自己20%，爱佢20%，三个小朋友每人20%。」她认为当初结婚是百分百全心全意对待伴侣，但随著子女长大，将爱平均分配才是最舒适的状态。麦家琪分享两人不时会互相投诉，例如老公会抱怨她离家工作整个月都不去接送小朋友，而她则反驳自己真的抽不出时间。麦家琪指，这种「有投诉、有忟憎，但依然会去做」的互动模式，正正就是他们夫妻间专属的爱情体现。

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麦家琪澄清不会离婚除非有人出轧

麦家琪近年在社交平台分享与子女庆祝生日的照片，唯独不见老公王国豪的踪影，惹来网民揣测其婚姻是否亮起红灯。麦家琪在访问中霸气反击，直言绝对不会离婚：「我摆咗20年心机落去，我畀你走？我咪好戆居！」，她之后补充：「我觉得唔会离婚嘅，我唔知佢系唔系咁谂」。她更首度公开了自己维系婚姻的八字真言「范围之内，自由翱翔」。麦家琪解释，双方在婚姻中都可以拥有极大的私人空间与自由度，但绝对不能做错事，而她口中唯一的红线就是出轨。她甚至洒脱地表示，如果老公真的觉得她不够好，找到一个比她更优秀的女人而选择离开，她也能够坦然接受，但她自信又坦白地抛出一句：「其实你话我系咪一个好嘅太太，我又唔系啰，不过某程度上好过好多女人！」。

麦家琪诞下长子后曾严重抑郁

麦家琪回顾自己的前半生，曾经在2007年诞下长子后，饱受严重的产后抑郁症折磨，由原本习惯每天工作的演员，突然变成被绑在身边的妈妈，令她一度对儿子产生抗拒感。幸好她拥有极高的自我反省能力，意识到问题后，她毅然决定邀请老公「追生二胎」来平衡心态，随著二儿子和可爱的小女儿相继出生，她的抑郁症终于不药而愈，现时将心机放在子女与生意上，活得自在。

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