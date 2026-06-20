周润发低调接济TVB退休老人善行曝光  曾宴请过百幕后聚餐超念旧  重情重义尽显一流品格

现年71岁的国际巨星「发哥」周润发，入行多年依然保持亲民作风，深受大众爱戴。近日，昔日与他合作神剧《上海滩》的拍档吕良伟在个人社交平台拍片，大谈当年与发哥的合作往事。吕良伟不仅视发哥为哥哥，更大赞其品格高尚，揭露发哥时至今日仍默默接济及照顾许多已经退休的TVB幕后人员，这份重情重义的品德令人深感佩服。

周润发默默接济退休幕后

吕良伟在影片中表示，发哥私下是个非常念旧且极具人品的人。他透露，发哥至今依然有默默帮助一些TVB的「昔日战友」，当得知有退休的老同事在经济上需要帮助时，发哥总会毫不犹豫地伸出援手。此外，发哥平时亦会主动邀约昔日的灯光师、摄影师等幕后老臣子出来吃饭聚旧。

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吕良伟：我很佩服周润发

吕良伟直言，发哥为善不欲人知，从不公开提及这些善行，一切皆是由心出发，让他不禁大赞：「我觉得这是非常好的一个人品，他是有智慧的人，他太好，我挺佩服他的。」

周润发宴请过百TVB旧同事

事实上，发哥的念旧与重情义早已是不争的事实。就在去年底，发哥便低调宴请了近百名昔日TVB外景组的旧同事于酒楼聚餐。当时TVB绿叶洪一鸣在社交平台分享了当晚的照片，才让这场盛宴曝光。

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周润发和TVB幕后打成一片

当晚发哥打扮极为朴实低调，身穿黑色运动外套配鸭舌帽，不仅与大伙儿打成一片，更毫无巨星架子地亲自拿手机与众人自拍。在拍摄近百人的大合照时，发哥甚至亲民地坐在地上与大家合影。这份不忘本的初心与义气，再次印证了这位国际巨星的非凡品格。

吕良伟拍《上海滩》视发哥如亲哥哥

除了揭露发哥的善行，现年70岁的吕良伟亦在片中回忆起两人当年拍摄《上海滩》的点滴。他忆述初见发哥时，对方给他的印象是「高大威猛（一米八二）、很活泼且非常幽默」。由于当时吕良伟只是刚出道的新人，发哥对他照顾有加，两人结缘的过程让吕良伟直言对方「就好像我的哥哥一样」。发哥不仅会主动与他沟通、分析角色，更手把手教导他如何演好感情戏，让吕良伟获益良多。

周润发吕良伟厕纸垫头补眠

谈到拍摄《上海滩》的岁月，吕良伟直呼过程十分艰苦。为了赶播出进度，剧组过着「非人生活」，经常从半夜12点通宵拍到翌日清晨五、六点。为了争取休息时间，两人在片场各出奇谋：发哥会躲在服装间，拿著一卷厕纸垫著头就睡；而吕良伟则在巷子里找长椅躺下，冷的时候就借服装间的大衣盖着。