曾志伟跟红颜知己游佛山默契互动惹热议  女方默默守候  相交逾10年有情有义

73岁的曾志伟自今年初辞任TVB总经理一职后，经历了一段「无官一身轻」的逍遥生活。卸下电视台重担的他未有停下脚步，反而选择低调自组班底重新出发。近日，有网民在内地佛山街头野生捕获曾志伟的踪影，同行的还有一位年约五十岁的女子，两人的互动随即惹来网络热议。

曾志伟最新状态颇为有型

现身佛山的曾志伟，展现出前所未有的「状态松弛」，在穿搭上更是大胆破格、颇为时尚有型。当天他身穿一件粉色小马甲，下身搭配一条灰色的宽松长裙裤，脚踩一双舒适的运动鞋，显得十分亲切贴地。

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曾志伟跟红颜知己好有默契

而与他并肩同行的红颜知己，同样十分吸睛。这位年约五十岁的女士颜值保养得宜，当天她戴上一顶帽子，衣著装束亦颇为新潮，与曾志伟的穿搭风格相得益彰，亦都颇为合衬。在街头漫步时，两人虽然未有任何牵手等亲密举动，不过就极有默契，相方的步伐与动作好一致，举手投足间，内里藏着一种说不出的深厚感情与信任。

曾志伟神色凝重女友人默默守候

据悉，两人当日走进了一间面包奶茶店内跟店主互动。在交谈期间，曾志伟的神色颇为凝重，似乎在认真了解店舖情况或商讨事宜；而这位红颜知己则展现出极高的情商，尽量在旁配合，不争不抢，只是默默地守着曾志伟，给予他最坚实的陪伴。

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曾志伟女友人身份曝光

有指这位一直陪伴在志伟身边的红颜知己名为Vanus Li（人称阿雪），她正是2014年4月因心脏病猝逝的TVB资深化妆师张家万（Gary）的遗孀。当年Gary不幸离世，曾志伟曾在追悼会上激动痛哭，大赞对方是追求完美的艺术家，并当众承诺：「我哋会好好照顾阿雪。」

曾志伟跟Vanus多次游日

自此之后，Vanus便当上了曾志伟的御用私人助理兼化妆师，全权负责处理他工作与生活上的大小事务。这十年间，二人多次被拍得走在一起，更曾多次被拍得结伴到日本旅游（包括同游大阪逛家品店）。就连2018年曾志伟在北海道余市发生车祸时，同行的女友人亦正是Vanus。