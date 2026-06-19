张栢芝细仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝妈妈」亲用古法医治片段曝光  7岁儿向母投诉超可爱

向来被誉为圈中「廿四孝妈妈」的张栢芝，对儿子们的关爱可谓无微不至。继早前为大仔谢振轩（Lucas）的学业亲自飞往澳洲打点，之后更送他人生第一辆车作为其成人礼礼物后，昨日（19日）香港因暴雨悬挂黑雨警告，她心系7岁的细仔张礼承（Marcus），亲自到学校接他回家，之后赫然见到Marcus病倒，她立即用古法助他击退病魔。

张栢芝亲身用古法为Marcus治病

回家后，Marcus因湿气太重而出现头痛及感冒症状，张栢芝见状，立即化身中医师，采用传统的生姜疗法为儿子驱寒。从她分享的影片可见，她先将生姜榨汁，再用姜片蘸满姜汁，细心地为Marcus擦拭全身，包括脚板底，希望借此为他吸走体内湿气。

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张栢芝用风筒狂吹Marcus

随后，张栢芝再用风筒吹向Marcus的后颈及头部，以暖风进一步驱散寒气。在这位「廿四孝妈妈」的悉心照料下，Marcus舒服得直接睡着。

Marcus向张栢芝投诉极可爱

治疗过后，张栢芝温柔地询问Marcus是否还有头痛，Marcus以英语回答：「It's gone.（已经好了）」，证实妈妈的古法治疗非常见效。不过，他随即童言无忌地投诉：「The real problem is the smell.（真正的问题是那个味道）」，抱怨自己满身都是姜味，可爱的反应让张栢芝忍俊不禁，场面温馨。整个过程尽显张栢芝对儿子的疼爱及无私的母爱。

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