陈奕迅豪购1.8亿南区单号洋房  跟自住豪宅相隔3间屋疑送爱女康堤  跟徐濠萦拥至少4亿物业

现年51岁的本港乐坛天王陈奕迅除了热爱音乐，对投资「砖头」亦情有独钟。据悉，陈奕迅上月再度豪迈入市，斥资1.8亿元天价买入南区顶级豪宅SHOUSON PEAK的一幢单号洋房。该物业实用面积达2,808平方呎，另连419平方呎花园及580平方呎平台，呎价高达65,003元，尽显天王气派。

陈奕迅疑买豪宅送爱女

其实，陈奕迅早于2013年底已斥资2.31亿元购入该盘面积逾3,200呎的单号屋。相隔约12年再度出手，前后涉资逾4.1亿元，且两间大屋仅相隔3间屋的距离，位置极近。外界盛传，一向是「爱女狂魔」的陈奕迅，今次重本入市极有可能是为爱女陈康堤买入，作为未来的安乐窝。

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陈奕迅徐濠萦物业总值逾3亿

陈奕迅与太太徐濠萦一直投资有道，过往亦曾买卖东半山嘉仑台获利甚丰。在2024年政府「减辣」期间，两夫妇更以公司名义斥资838万元「捞底」买入跑马地毓秀大厦一个两房单位。保守估计，陈奕迅与太太现时持有的物业总值最少超过3亿元。

陈奕迅极宠女做埋媒人？

陈奕迅对爱女康堤宠爱有加，更有指他正是女儿与现任男友——香港网球一哥黄泽林的「红娘」。本身热爱网球的陈奕迅经常到球场练波，因而结识了同为网球运动员的黄泽林。康堤在陪爸爸练波时与男方日渐熟络，加上两人同为拔萃书院的校友，背景相似，最终一拍即合。今年四月，康堤在公开场合被问及恋情时，亦甜蜜认爱。

陈奕迅满意「未来女婿」？

为了力撑这位「未来女婿」，早前陈奕迅更与康堤两父女亲身飞到法国，入场观看黄泽林作赛。坐在女儿身旁的陈奕迅看得七情上面，时而紧张地注视球场，时而肉紧拍掌。当黄泽林赢得关键赛事后，陈奕迅更是激动地大力拍手，脸上的笑容藏也藏不住。而黄泽林赢波后第一时间冲向观众席与陈奕迅及康堤庆祝，更与「未来外父」陈奕迅紧紧相拥感谢支持，场面温馨感人。

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