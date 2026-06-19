李家鼎刚与长子李泳汉决裂 细仔李泳豪预祝父亲节 鼎爷吐真言最挂念一个幸福画面

81岁的资深艺人李家鼎，近日鼎爷在细仔李泳豪的YouTube频道影片中，被问及人生中最难忘的父亲节是哪一年时，他眼神流露出一丝怀念，缓缓道出一段九十年代的温馨往事。「最难忘是一九九几年那时，」鼎爷深情回忆道，「你两兄弟一起去西贡，蒸鱼、炒蟹给你们吃的那一次。」他更清晰记得，那场温馨的家庭聚餐并非在天台，而是在孟公屋的旧居。那碟亲手烹调的蒸鱼、那盘镬气十足的炒蟹，承载著当年一家人共享天伦的珍贵画面，成为他一生中最无法忘怀的父亲节。

李家鼎最珍视兄弟齐整画面

这番感性的剖白，在此刻听来却格外令人百感交集。事关鼎爷日前才在《东周刊》的专访中，罕有动怒公开批评长子李泳汉，更心痛宣布与其脱离父子关系。在与长子关系决裂、家庭风波闹得沸沸扬扬的当下，鼎爷口中最珍视的过节画面，竟是「两兄弟」都在身边围炉共食的纯粹快乐。这不仅无意间触及了目前家庭关系中最敏感的神经，更折射出这位银幕硬汉内心深处，对两个儿子和睦相处、家庭圆满的深切渴望。

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李泳豪感激父母带他初尝日本菜

李家鼎虽然家事带来阴霾，但幸好身边仍有细仔李泳豪的贴心陪伴。为了让父亲散心并提早庆祝父亲节，李泳豪特意安排了一场丰盛的高级铁板烧大餐，并将过程拍摄成影片与粉丝分享。影片中，父子两人坐在高级日本餐厅内，面对装满新鲜大龙虾、鲜活鲍鱼等豪华海鲜的木桶，鼎爷终于展露欢颜。泳豪在片中感性地表示：「小时候，人生第一次吃日本菜，是你跟妈妈带我去的，在『水车屋』。从那时就开始喜欢上日本菜，现在我大了，换我带你来吃铁板烧。」这番话充满了反哺之恩，让这顿父亲节大餐不仅是味蕾的享受，更是两父子感情深厚的印证。

李泳豪曾带鼎爷睇骑士骚庆祝父亲节

席间父子俩一边品尝美食，一边细数过去的点滴。除了西贡的旧居回忆，李泳豪还忆起有一年鼎爷特地飞往美国洛杉矶探望他。对于甚少搭长途飞机的鼎爷来说，那是一趟长达14小时的辛劳旅程。李泳豪依然记得当时鼎爷带他去买牛仔靴、观赏中世纪骑士表演的快乐时光，这些片段至今仍是他心中最珍贵的宝物。从影片的温馨互动中可以看出，无论外界风雨多大，鼎爷最在乎的始终是亲情。

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