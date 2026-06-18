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Do姐郑裕玲火滚！开咪斥同行无职业操守 点评最憎「一种主持腔调」：唔Sure就唔好讲

影视圈
更新时间：22:30 2026-06-18 HKT
发布时间：22:30 2026-06-18 HKT

纵横香港娱乐圈近50年的殿堂级主持人郑裕玲（Do姐），凭借其专业、转数快及权威形象，稳坐「金牌司仪」的宝座。她对工作的严谨要求，从不吝啬分享。日前，Do姐便在商台节目《口水多过浪花》中，公开表达对现今部分主持人采用「疑问腔」主持方式的不满，直斥此举有违专业操守，言论一出即引起广大网民共鸣，纷纷赞扬Do姐对专业的坚持。

Do姐郑裕玲不满主持人用「疑问腔」

在该集《口水多过浪花》节目中，Do姐郑裕玲与主持们谈及工作操守时，突然有感而发，表示自己极度讨厌「疑问腔」。她指出，至今仍听到很多节目主持人，在陈述一件事时语气充满不确定性，Do姐对此严肃地说：「『疑问腔』，我好憎㗎！我到而家都听到好多嘅节目主持人自己都疑问腔，问边个啫？你系咪唔sure？唔sure就唔好讲！系咪？因为讲出嚟你就要sure㗎，呢个系你嘅职业操守嚟㗎，我觉得。」清晰地表达了对主持人说话准确性的高度重视。

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Do姐郑裕玲是圈中金牌司仪

Do姐郑裕玲的专业地位，源于其数十年来累积的丰富经验。自70年代后期加入无线电视（TVB）以来，郑裕玲便主持了无数大型综艺节目，包括《香港小姐竞选》、《万千星辉贺台庆》、金像奖颁奖典礼、邵逸夫奖等，更曾多次荣获《万千星辉颁奖典礼》的「最佳节目主持」奖项。她凭借流利的中英双语能力、稳健台风及与拍档的绝佳默契，成为香港最具代表性的司仪之一。正因为拥有如此深厚的主持资历，Do姐对「讲出口就要Sure」的坚持，更显得有说服力，也让网民感叹她对行业的热爱与尊重始终如一。

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网民力撑Do姐郑裕玲说法

Do姐郑裕玲此番言论在网上迅速发酵，不少网民留言表示深有同感，认为现今许多资讯混乱，主持人若以不确定的态度传播消息，会令观众感到困惑。大家纷纷力撑Do姐的专业精神，「Do姐讲得啱，有料就讲，冇料就收声」、「呢啲就系专业同唔专业嘅分别」、「所以Do姐先系神级司仪」，网民的留言印证了郑裕玲在观众心目中的崇高地位，她的名字不仅代表著娱乐，更代表著一种值得信赖的专业保证。

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