《相声专场环球巡演》香港压轴 郭德纲于谦首赴巴西非洲演出创相声史上最远足迹 惊叹埃及观众京片子道地

中国著名相声演员郭德纲、于谦今日于香港举行德云社成立三十周年《郭德纲于谦相声专场环球巡演》香港收官站发布会，巡回北美、南美、欧洲及非洲等地后，并以香港作为最终站，已定于6月20日（星期六）晚上7时正，假座体艺馆举行「30周年世界巡演・香港站」。

郭德纲赞外国观众水准高

郭德纲与于谦受访时，笑言早与美加、澳洲观众互相熟悉十数年，是次演出则首次到访其他华人聚居地：「第一次去埃及、巴西与阿根廷，跟国内是对直线，最远的地方航程要三十多个小时，历史上都没有相声团体与艺人到那边做过大型演出。」抵埗后发觉当地有数十万华人，感激对相声熟悉与否的观众均到场支持，透过相声一解乡愁让人感槪。郭德纲更留意到华人外，许多当地人都前来捧场：「发现大批外国人在学中国话，在埃及许多没有上过学的，都自学中国语言，一嘴老北京京片子！津巴布韦的非洲兄弟们，我觉得中国话水平超过许多专业相声演员！」

郭德纲于谦阔别十载再临香江

郭德纲与于谦事隔十多年未于香港演出，笑言巡回两个月最后一站回到香港正好调回时差，更大赞香港美食：「香港样样都好吃，你真要看看我们在外国吃甚么！」虽然两位未就香港或世界各地安排专属表演内容，但明言台词会按观众反应调整，入场便知将有甚么惊喜，至于广东话方面，郭德纲笑指：「粤语实在学不好，只有『得唔得？』『好呀』这两句。」

