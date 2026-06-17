78岁石修一状态赢周润发、梁家辉？  现身旺角街头如Model行猫步  网民：话佢48岁我都信

在娱乐圈中素有「冻龄型男」美誉的石修，现年虽已达78岁高龄，但多年来一直维持著极佳的健硕身材与保养之道，其不老神话向来为大众津津乐道。近日，一段石修现身旺角街头的影片在网上掀起热烈讨论，他那仿佛「30年来从未老过」的逆天颜值，再次成为全网焦点。

石修零医美零滤镜仍然型仔

当天，石修是以一身潇洒利落的装束现身旺角，此行是专程前往麦花臣场馆，为多年挚友米雪的演唱会担任表演嘉宾。在当日的无滤镜原始镜头之下，年近八旬的石修展现出惊人的真实状态。他身穿一件浅蓝色休闲外套搭配白色长裤，打扮简约却不失时尚品味。最令网民震惊的是，在完全没有医美痕迹与任何滤镜修饰下，他的皮肤依然光滑、精神奕奕，样貌可谓十年如一日，完全看不出岁月摧残的痕迹。

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石修单手插袋腰板挺直

不仅颜值逆龄，石修在旺角街头步行时的姿态更是风度翩翩。他单手插袋、腰板挺直，步履既稳健又优雅，举手投足间流露出的潇洒神态，宛如专业模特儿在伸展台上行猫步。即便是最普通不过的街头步行，在他强大的巨星气场衬托下，依然显得星味十足、状态奇佳，散发出成熟男士的无限魅力。

石修街头步行像行猫步

影片曝光后，大批网民随即对石修的超凡状态展开疯狂赞美。不少人直言他「完全不像是78岁，反而更像48岁」，更有人对他那浓密、惊人的发量赞叹不已，羡煞旁人。亦有网民指，石修现时的腰板仍非常挺直，这点比周润发和梁家辉更胜一筹。另外亦有人表示，在如今这个充斥整容和医美的时代，石修能够在零医美的情况下如此自然地「顽强抗老」，实在极为难得与可贵；大家更一致盛赞他随性走在旺角街头的画面，无论气质或架势都帅气无比，简直就像是在拍摄电影一样，无时无刻都在散发著型男光芒。

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