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夏雨还原杨思琦被欺凌真相 点名商天娥「带头发难」 不甘被屈系衰人：得我一个缓和气氛

影视圈
更新时间：21:00 2026-06-16 HKT
发布时间：21:00 2026-06-16 HKT

杨思琦日前接受伍咏薇与李凯贤主持的HOY TV清谈节目《九运会客室》访问，谈及二人合拍一部剧集时遇上欺凌事件。事后不少网民根据线索，推测二人所指的剧集是2009年拍摄、2010年播出的《翻叮一族》，剧中的演员都成为欺凌事件的嫌疑人外，矛头更指向商天娥及陈姓演员。近日当年有份演出的夏雨，接受香港电台第一台节目《守下留情》访问，直接指出欺凌者身分，再次引起网民讨论。

夏雨忆述当年欺凌事件细节

夏雨早前接连被网民点名，不但被屈为欺凌杨思琦的帮凶之一，更被翻出早年的演出片段，陷入「伸脷」疑云。面对种种指控，夏雨日前接受香港电台第一台节目《守下留情》访问，首度开腔大平反。谈到《翻叮一族》引发的风波，夏雨表示对当中的细节依然记忆犹新。他忆述当时正值深夜时分，剧组赶拍一场大场面，在场演员包括杨思琦、陈键锋、商天娥及伍咏薇等人。拍摄期间有人刻意针对杨思琦，最终导致她情绪完全失控，当场委屈爆哭并冲离拍摄现场，令整个剧组陷入停摆状态。

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夏雨为陈曼娜平反爆有陈姓演员欺凌

对于外界一直猜测的欺凌者身分，夏雨在节目中毫不避忌地直言：「系商天娥发难嘅，仲有另一个演员，但佢哋都唔开名，我都唔知点解唔开名，直头个个都话系㗎啦，就姓陈嘅，佢哋两个就针对杨思琦。」夏雨无奈地强调，自己非但没有参与欺凌，反而是全场唯一肯挺身而出缓和气氛的人。他当时曾苦口婆心向在场人士劝说：「大家俾面，唔好咁多拗撬，拍咗呢场戏先，拍唔晒大家都冇得收工。」随后他更亲自走到化妆间，安抚情绪崩溃的杨思琦。对于自己如今竟被抹黑为欺凌者，甚至连陈曼娜、唐诗咏等不相干的演员也被拖落水，夏雨直斥这些指控毫无事实根据、纯属哗众取宠，更语带激动地反问：「如果监生话我有份，呢个系咪都系欺凌呢！」

夏雨澄清「伸脷」是考虑剧情需要

除了澄清欺凌事件，夏雨在访问的最后亦主动提及了另一宗缠身多时的「伸脷」指控。事缘有网民翻出他多年前与已故女星高妙思拍摄的一场接吻戏，质疑他在拍摄时疑似「伸脷」性骚扰对方。对此，夏雨严正澄清，强调自己作为专业演员，拍摄首要考虑的是角色和剧情需要。他解释因当年拍吻戏经验浅，事前特意向导演请教尺度，导演指示必须「放胆去做」，否则画面便会不像真。夏雨透露拍摄前已与高妙思充分沟通，对方更豁达鼓励他：「我都唔惊，你惊咩呀？你放胆去做啦。」夏雨重申自己完全是投入角色完成演出，绝无占便宜的意图。他坚定表示两人事后依然是好友，多年来更不时相约到星马登台、食榴梿，若当年真有不快，根本不可能维持数十年的友好关系。 

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